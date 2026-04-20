參與大馬跨國詐騙集團被捕 2台男最高判10年「恐被鞭刑」

馬來西亞警方近期在檳州搗毀一個跨國詐騙集團，涉案嫌犯透過臉書帳號假扮電話客服人員行騙。示意圖。（路透資料照）

馬來西亞警方近期在檳州（Penang）破獲一個跨國詐騙集團，並當場逮捕11名涉案嫌犯，其中包含2名台灣男子。根據當地媒體消息，這11名嫌犯最高將被判處10年徒刑，甚至還有可能追加「鞭刑」

綜合大馬媒體報導，檳州總警長拿督阿茲茲（Azizee Ismail）在報告中指出，由檳州警方成立的商業罪案調查組在今年4月循線追查到這個跨國詐騙集團的犯罪據點，是在雙溪里蒙（Sungai Gelugor）一帶的某個公寓大樓內。經過調查組多次確認後，最終在17日採取突擊行動，成功瓦解該集團並逮捕11名涉案人士。

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報導指出，被逮的11名涉案人士，年紀介於21至56歲，共有3名中國籍男子、2名台灣籍男子、2名越南籍男子、1名越南籍女子、1名日本籍男子以及2名馬來西亞本地男子；另外，警方也在現場查獲犯案工具，包含12台手機、1台平板電腦、1台筆記型電腦、2台電腦主機、1台路由器等設備，以及部分帳單和筆記本等證物。

據了解，這個跨國詐騙集團從4月初開始活動，每個集團成員都會先在臉書開設帳號，再假扮成客服人員進行網路電信詐騙，受害者民眾遍布中國、日本、台灣、越南等。警方表示，目前所有涉案嫌犯已被延長扣留以便完成調查，一旦罪名成立，涉案者除了將面臨最高10年刑期和高額罰款外，還可能被處以鞭刑。

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