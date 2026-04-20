柯文哲被噴辣椒水 台中6分局長誤噴記2小過拔官、傷害罪函送

柯文哲（右）17日晚上前往逢甲夜市掃街，疑似遭人噴辣椒水掩鼻，今天傳出疑似是六分局分局長周俊銘誤噴。（劉芩妤提供）

民眾黨前主席柯文哲17日晚上陪同該黨台中市議員參選人劉芩妤前往台中逢甲夜市掃街拜票時，傳出疑似遭人噴灑辣椒水攻擊，民眾黨抨擊此為無差別攻擊，隔天前往第六分局報案，經警方調閱監視器深入追查，今天卻傳出案情大逆轉，竟是第六分局分局長周俊銘拿在手上的辣椒水疑似有破裂狀況試噴，才造成此次烏龍狀況，台中市警局下午召開記者會對外說明，周俊銘記兩小過、調任非主管職務，並依傷害罪嫌函送法辦。

柯文哲（右）17日晚上前往逢甲夜市掃街，疑似遭人噴辣椒水掩鼻，民眾黨市議員參選人劉芩妤隔天並前往六分局報案，經警方調查，今天卻傳出竟是自家人搞的烏龍，當晚六分局分局長周俊銘親自到場督導維安，手上並拿著一瓶辣椒水戒備，沒想到因辣椒水疑似有破裂狀況試噴，才造成此起烏龍事件。

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警察局已對此做出懲處，周俊銘被記過兩次調離主管職務，並依傷害罪嫌函送法辦。

第六分局分局長周俊銘，因誤噴辣椒水遭記兩小過拔官。（擷取自第六分局網站）

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