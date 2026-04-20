獨家》竹縣公路客運恐面臨停擺 亦捷科際爆司機擬集體離職

亦捷科際旗下司機驚爆，將在本月底集體離職。（記者黃美珠攝）

司機將視25日發薪狀況決定次日去留

在新竹縣經營多條公路客運的亦捷科際整合（股）公司，驚傳司機近期將「抱團」離職！導火線疑似業者要砍司機薪水，且沒依法提撥勞退。有司機更透露，平時巴士壞了報修還要他們先掏腰包，或集體湊車上投錢箱內的零錢埋單，公司財務狀況讓他們非常焦慮，準備視週六（25日）發薪狀況決定次日去留。業者對於司機們的說法不願受訪回應。

這波亦捷科際司機集體離職潮，重災區就在關西、新埔。司機們透露，除前述薪資不如預期，雇主沒有提撥勞退之外，業者當初沒有租下新竹客運在新埔、關西的轉運站，提供合法、合理的調度和休息空間，任由他們連人帶車到處停靠、到處被人投訴也是原因之一。

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現在前竹客關西總站成了收費停車場，新埔總站則是捷乘客運在使用，他們只能一長排，危險地停在台3線路邊。烈日曝曬下，還不能怠速開冷氣，勞動條件相當惡劣。

司機們說，亦捷科際當初雄心壯志進軍交通客運業，並以高薪搶聘他們這些從竹客退下來的老司機，沒想到今年初就有減薪傳聞，讓他們很有受騙感。

而前述減薪方案直到在3月份才有點眉目，卻又沒具體說法，4名司機決定快刀斬亂麻走人，以致清明連假恢復上班上學後，連2週在尖峰時段，至少有2班因找不到司機而脫班，讓固定乘客上學上班遲到，才緊急找來兼職司機補救。

司機們直言，目前大家都還在觀望，主要看週六發薪狀況，如果不正常，業者又沒有好好的解釋，不少人選擇將集體在週日（26日）離職。

前竹客轉運站目前改做為私人收費停車場。（記者黃美珠攝）

前竹客轉運站目前改做為私人收費停車場。（記者黃美珠攝）

亦捷科際的大客車，在關西新埔沒有轉運站，只好一長排停靠在台3線上，司機運將們無處可以休息。（記者黃美珠攝）

亦捷科際的大客車，在關西新埔沒有轉運站，只好一長排停靠在台3線上，司機運將們無處可以休息。（記者黃美珠攝）

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