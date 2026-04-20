李貞秀出招提假處分 律師揭4大用意：想逼出關鍵錄音檔

李貞秀被開除後與民眾黨中央開撕。（資料照）

中配李貞秀遭民眾黨開除後，與黨主席黃國昌等人正面交鋒，並頻上節目爆料，她昨日深夜開直播，表示已向台北地方法院聲請假處分，且尚未簽署立院離職文件；台北地院也證實收到聲請，並完成分案。律師陳君瑋分析，李貞秀提告有4大用意，包含保持流量熱度、才能要求民眾黨公布關鍵的會議紀錄錄音檔、為了不被黃國昌當空氣、不被國人認為她自我矛盾等。

李貞秀昨在直播秀出，她循前立法院長王金平模式申請假處分的文件，並痛批民眾黨策劃鬧劇的人囂張至極，至今都尚未收到民眾黨中評會的正式文件及開除黨籍紙本通知。

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李貞秀說明，她先申請假處分是要讓民眾黨的相關程序先暫停，因為她尚未收到中評會的正式文件，且民眾黨內還有30天內的申覆期限；此外，立法院離職的文件她還沒有簽，因為簽了就等同於離職了，簽了不就證明她沒有立委資格，所以她沒簽。

陳君瑋分析，李貞秀提告有4大用意，包含提告才能保持她的流量熱度，要不然同樣話題講一週，觀眾疲勞；李貞秀主張「尊柯打黃」，提告民眾黨，民眾黨的黨主席黃國昌才需要面對李貞秀，要不然黃國昌打算把李貞秀當作空氣。

再來就是如果李貞秀覺得是不公平的處分，卻遲遲沒有動作，會讓國人覺得她自我矛盾，是否單純只是為了上電視博眼球；最後就是提告才能透過法院要求民眾黨公布錄音檔。

陳君瑋也指出關鍵的問題，李貞秀沒有放棄國籍，在法律上，她不是合法合憲的立法委員，不過她要走她的法律程序，這是她的權利。

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