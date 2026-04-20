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    首頁 > 生活

    司機爆「抱團」離職 亦捷科際：薪資結構依法辦理 人事穩定

    2026/04/20 14:01 記者黃美珠／新竹報導
    亦捷科際對於司機驚爆可能集體離職的消息，不願接受媒體查證，但透過官方釋出聲明稿。（圖由新竹區監理所提供）

    亦捷科際對於司機驚爆可能集體離職的消息，不願接受媒體查證，但透過官方釋出聲明稿。（圖由新竹區監理所提供）

    針對旗下司機疑將在本月底「抱團」離職，亦捷科際整合（ 股）公司透過新竹區監理所對外發出5點聲明，強調他們3月份雖有4名司機離職，但屬正常人力流動，現有正職、預備以及兼職司機共27人，並持續對外招募人力、對內妥適調度中，以維持穩定運能。

    亦捷科際表示，他們的司機薪資結構是由底薪、獎⾦及加班費組成，並依相關法令規定辦理，確保給付合理且具市場競爭⼒。另透過績效獎⾦制度，⿎勵駕駛提升服務品質與⾏⾞安全，以兼顧公司營運及員⼯權益。

    ⽬前司機共27⼈，包括正職司機23⼈、預備駕駛1⼈及兼職（時薪）駕駛3⼈。整體⼈⼒配置均依營運需求妥善規劃，並持續進⾏⼈⼒調度與招募，以維持穩定運能。關於3⽉份離職的4名司機，3⼈是因通勤距離因素影響，另1⼈則是個⼈⽣涯規劃考量。

    針對外傳4⽉26⽇可能出現⼤量駕駛離職⼀事，經公司內部查證，並無相關具體事證，駕駛⼈員出勤及任職狀況均屬正常。對於此訊息，公司⼀向審慎看待。為確保⼈⼒穩定，亦捷科際已持續強化內部溝通機制，主動關懷 駕駛⼯作狀況，並適時檢視排班及工作條件，做必要的彈性調整，以維持良好勞資關係及營運穩定。

    最後就是，目前亦捷科際還沒有規劃專屬觀光路線，主要係依既有運輸需求提供穩定服務。未來如果政府推動相關觀光運輸政策或路線規劃，他們將配合政策⽅向審慎評估參與，並視營運條件適度投入資源，以兼顧公共服務責任與經營效益。

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