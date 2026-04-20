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    首頁 > 國際

    不滿貨輪遭美艦砲擊 伊朗對美軍發動無人機襲擊

    2026/04/20 13:24 即時新聞／綜合報導
    為報復美軍砲擊貨輪的行動，伊朗媒體報導指出，伊朗軍方已對多艘美國船隻發動無人機襲擊。（路透）

    為報復美軍砲擊貨輪的行動，伊朗媒體報導指出，伊朗軍方已對多艘美國船隻發動無人機襲擊。（路透）

    美國持續對伊朗執行海上封鎖，美軍驅逐艦「史普魯恩斯號」（USS Spruance）19日執行封鎖任務時，攔截伊朗貨輪「圖斯卡號」（Touska）並多次警告，後續「史普魯恩斯號」砲擊「圖斯卡號」輪機艙使其停船，美軍部隊也登船扣押。此事發生後，伊朗表示將會採取報復行動，伊朗媒體報導指出，伊朗軍方已對多艘美國船隻發動無人機襲擊。

    綜合外媒報導，伊朗半官方通訊社「塔斯尼姆」（Tasnim News Agency）報導指出，在美軍部隊登上「圖斯卡號」，伊朗無人機針對美國船隻發動攻擊，但報導中並沒有具體說明伊朗無人機攻擊的是軍艦或民用船隻。伊朗國營電視台也報導，伊朗海軍已向美國軍艦發射無人載具攻擊。

    在美軍攻擊、扣押「圖斯卡號」，伊朗軍方作戰指揮部哈塔姆安比亞中央總部（Khatam Al-Anbiya）發言人表示：「我們警告，伊朗伊斯蘭共和國武裝部隊將很快針對美軍的『武裝海盜行為』展開回應與報復。」

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