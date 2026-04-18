伊朗「尚未同意」展開新一輪談判 除非美國做到這些......

伊朗表示，「尚未同意」與美國進行新一輪談判。（美聯社）

美伊日前達成暫時停火並進行和談，但談判狀況並不樂觀，川普17日說如果雙方在下週三（22日）前還是沒能達成協議，可能會中止目前的停火狀態。不過伊朗官方今天（18日）表示，目前拒絕與美國進行新一輪談判，原因出在美方持續對伊朗實施海上封鎖。

根據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，針對外界關切的美伊何時會再上談判桌對話磋商，伊朗政權明確表達拒絕立場，截至目前為止「尚未同意」與美國進行新一輪和談。德黑蘭官方表示，美方一再提出「過分且不合理的條件」，讓對話根本沒辦法進行，加上川普持續對伊朗進行海上封鎖，嚴重衝擊雙方互信，因此他們不想在冗長且徒勞的談判中浪費時間。

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伊朗方面強調，如果美方立場不變，就不會重回談判桌，他們已正式透過巴基斯坦（扮演積極協調角色），將此一立場轉達給華府。

此前稍早，宣布重新開放商業航運的伊朗，不到一天時間又宣布，全面恢復對荷姆茲海峽的嚴密監控與實質控制，他們給出的理由是美方持續以「封鎖」為藉口，在海域進行「海盜行為與海上竊盜」，嚴重干擾伊朗的合法貿易。

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