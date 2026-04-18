全球暖化明證+1 哥倫比亞一冰河正式宣告消失

衛星照呈現哥倫比亞普拉薩山丘冰河在2015年12月28日（左）和今年2月28日（右）的對比。（法新社）

在哥倫比亞安地斯山脈，全球暖化的影響已明顯可見。該國科奎內華達山脈（Sierra Nevada del Cocuy）的一條冰河，因暖化持續縮減多年後，今年3月已完全融化，只剩裸露的河床岩石。

《法新社》16日報導，哥倫比亞水文、氣象暨環境研究所（IDEAM）已於近日正式宣告，這條位於哥國東北部科奎內華達山脈的普拉薩山丘冰河（Cerros de la Plaza glacier）消失。衛星觀測影像顯示，普拉薩山丘冰河的冰層，從2015年開始逐漸退縮，直到今年3月完全融化。

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根據水文研究所資料，這條冰河在19世紀時冰層面積約有5平方公里，如今為零。該所聲明表示，「氣候變遷是已在改變我國土地的現實，不僅攸關地貌，還有這些土地上的生態系統本身的平衡」。

哥倫比亞安地斯山山脈有豐富的生態多樣性，也是兀鷲和被稱為「安地斯熊」的眼鏡熊（spectacled bear）棲息地；科奎內華達山脈最高海拔超過5000公尺，是哥倫比亞僅存6個冰河系統之一。冰河是山區淡水重要來源，維持高山生態系統，也在灌溉、漁業和其他人類活動上，扮演關鍵角色。該國環境部表示，19世紀以來，全國冰河覆蓋面積已減少90%。

根據歐盟歐氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service），以及加州非營利研究機構的「伯克利地球」（Berkeley Earth）數據，過去11年是史上最熱的11年。2023年1月在《科學》（Science）期刊發表的一份研究預測，即使全球達到「巴黎氣候協定」（Paris Agreement）定出的限制升溫幅度在攝氏1.5度以內，到2100年全球仍將有一半的冰河消失。

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