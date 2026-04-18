美國11名核能軍事航太科學家離奇死亡或失蹤 白宮證實與FBI展開調查

美國接連傳出11名軍事、核能、航太科學家離奇死亡或失蹤，白宮已和FBI聯手展開調查。名單之一的埃斯克里奇。（圖擷自阿拉巴馬州訃聞網）

美國接連傳出11名軍事、核能、航太科學家離奇死亡或失蹤，總統川普16日透露他已參與相關會議，白宮17日更表示當局正和相關部門、聯邦調查局（FBI）聯手展開調查。

據《福斯新聞》報導， 2022年6月11日，阿拉巴馬州亨次維34歲反重力研究員埃斯克里奇（Amy Eskridge）疑似開槍輕生離世，她近來被列入是離奇出事的科學家之一，官方對其死亡所公布的細節有限。

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除了埃斯克里奇之外，還有美國空軍68歲退役少將麥卡斯蘭（William Neil McCasland）今年2月在新墨西哥州住處失蹤，他曾任美國空軍研究實驗室主管，這處研究室負責空軍的各種先進項目，並且麥卡斯蘭曾和不明飛行物（UFO）、不明空中現象（UAP）解密有關。

其餘案件包括NASA火箭科學家賈辛托（Monica Jacinto）去年6月和2名朋友結伴去加州洛杉磯安琪拉國家森林，孰料就她1人離奇失蹤、美政府核設施承包商賈西亞（Steven Garcia）2025年8月於新墨西哥州失蹤、天文物理學家格里爾梅爾（Carl Grillmair）今年2月在加州住處外遭槍殺。

此外，還有美國麻省理工葡萄牙籍核子物理學教授盧雷羅（Nuno F Gomes Loureiro）去年12月在麻州住處被槍殺、NASA噴射推進實驗室專家麥瓦爾德（Frank Maiwald）2024年7月於洛杉磯家中離世，訃聞並未說明死因、NASA噴射推進研究員希克斯（Michael David Hicks）2023年不明原因離世、諾華製藥科學家湯瑪斯（Jason Thomas）於去年12月失蹤後，遺體於今年3月17日打撈上岸。

美國負責核武研發的新墨西哥州洛斯阿拉莫斯國家實驗室，則有退休員工查韋斯（Anthony Chavez）於去年5月失蹤，同實驗室職員卡西亞斯（Melissa Casias）同年6月失蹤。

美國國家核安全管理局（NNSA）表示，他們已對出事員工展開調查．川普則認為這個情況看起來很嚴重，他希望是偶然的，預計會在之後1週半內查出結果。

白宮新聞秘書李威特指出，近來針對這些令人不安的案件引發了合理懷疑，白宮正積極和所有相關單位合作調查，找出任何可能的共通點，一但有最新消息就會對外宣布。

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