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    首頁 > 國際

    美伊調停 巴國總理與陸軍參謀長結束外交斡旋出訪

    2026/04/18 16:34 編譯張沛元／綜合報導
    推動美伊和平進程的巴基斯坦總理夏立夫18日在結束土耳其訪問準備返國時，在機艙門前揮手告別。（法新社）

    推動美伊和平進程的巴基斯坦總理夏立夫18日在結束土耳其訪問準備返國時，在機艙門前揮手告別。（法新社）

    在美國與伊朗之間居中調解的巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）與位高權重的巴國陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir），18日分別結束在土耳其以及伊朗首都德黑蘭的外交斡旋，返回巴基斯坦。

    根據巴國軍方的聲明，穆尼爾在訪問德黑蘭3天的行程中，曾會見伊朗最高領導階層與和談代表。這趟訪問展現巴基斯坦「矢志促成協商和解…以及推動和平、穩定與繁榮的決心」。穆尼爾此行曾與包括伊朗總統、外長、國會議長以及軍方中央指揮中心負責人等高層會談。

    伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）與外長阿拉奇（Abbas Araghchi）上週曾率團親赴巴國首都伊斯蘭馬巴德與美國舉行和談，為美伊2國數10年來最高層級的面對面接觸。

    這場美伊會談最後並未達成協議，但隨後的外交努力仍繼續不輟，包括巴國總理夏立夫訪問沙烏地阿拉伯、卡達與土耳其，以推動和平進程。夏立夫這趟3國訪問也在18日結束，夏立夫本人與巴國外長達爾（ Ishaq Dar ）已離開在土耳其安塔利亞（Antalya）舉行的1場外交論壇。

    預料美伊代表下週將在伊斯蘭馬巴德舉行第2輪會談。

    巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（左）16日在德黑蘭拜會伊朗總統裴澤斯基安。（路透）

    巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（左）16日在德黑蘭拜會伊朗總統裴澤斯基安。（路透）

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