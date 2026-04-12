甘冒油價飆漲風險 川普封鎖荷姆茲海峽切斷伊朗金脈

美國總統川普揚言將封鎖荷姆茲海峽，攔截所有在國際水域向伊朗支付通行費的船隻，並摧毀伊朗在海峽中布設的 水雷。（路透）

美國總統川普12日透過社群平台，揚言將封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），攔截所有向伊朗支付通行費的船隻，並摧毀伊朗在海峽中布設的水雷。美國有線電視新聞網（CNN）指出，透過封鎖海峽，川普試圖切斷伊朗政府與軍事行動的關鍵資金來源之一。

報導指出，封鎖海峽是美國政府一直不願動用的籌碼，因為即使只針對伊朗石油，也可能導致全球油價飆升，這就是為什麼美國海軍此前允許伊朗油輪通過該地區的原因。目前流出該地區的任何石油，都可能有助於讓油價至少在某種程度上受到控制。

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如今，為了極大化對伊朗施壓以結束戰爭的籌碼，川普正承擔將石油和天然氣價格推向更高的風險。

伊朗關閉該海峽阻斷油輪交通的決定，已對一些依賴中東原油的國家造成嚴重的經濟損害，並導致包括美國在內的全球油價飆升。但該海峽在技術上並未完全關閉，伊朗一直逐步允許部分油輪通過，以換取每艘船最高達200萬美元（約新台幣6348萬元）的通行費。而且，關鍵在於整個戰爭期間，伊朗一直允許自己的石油進出該地區。

根據數據分析公司Kpler的資料，截至3月，伊朗平均每天可出口185萬桶原油，比前3個月每天增加約10萬桶。

事實上，美國在3月份曾授予臨時許可證，允許伊朗銷售油輪運載的石油。

數十年來，美國對伊朗石油實施斷斷續續的制裁，而川普政府自2018年退出伊朗核協議以來，便一直阻擋伊朗的原油銷售。川普上個月解除制裁的決定，釋放多達1.4億桶的原油。美國能源情報署（EIA）的資料顯示，這足以滿足全球約1天半的石油需求。

但這項為期1個月的臨時制裁豁免觀感不佳，因為該許可證允許伊朗銷售其受制裁的石油，以資助其對抗美國及其盟友的戰爭。而伊朗從銷售中獲利豐厚，其石油售價比國際基準布倫特原油（Brent crude）的價格高出數美元。

對汽油價格飆升的憤怒，迫使川普政府試圖盡快結束戰爭，釋放數億桶石油或許為其爭取到一點時間。由於伊朗無論如何都在出售石油，解除制裁使西方國家也能購買石油，而不是專供伊朗迄今最大的客戶中國。

在發動戰爭的同時，美國政府試圖尋找任何可以動用的籌碼來控制油價，包括協調全球緊急石油儲備的歷史性釋放，川普政府上月也解除了對數億桶俄羅斯石油的制裁。

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