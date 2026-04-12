戰場上屬劣勢 伊朗用「迷因」回嗆美國 游庭皓：全球輿論反取得優勢

伊朗官方用嘲諷迷因影片回擊美國。（擷取自X）

美國、伊朗在伊斯坦堡的和平對話未獲進展，加上美軍2艘伯克級神盾驅逐艦開進荷姆茲海峽，致使中東戰火再次延燒。對此，財經專家游庭皓表示，伊朗雖在戰場上屬劣勢，但過去幾週大量使用迷因戰，這些內容刻意用美國網路文化語言包裝，讓伊朗在全球輿論場上反而取得優勢。

游庭皓在臉書粉專「游庭皓的財經皓角」發文表示，伊朗在戰場上大敗，但在輿論戰卻取得了一定成果，過去幾週大量使用迷因戰。在川普威脅要摧毀整個文明後，伊朗官方帳號立刻用一支嘲諷迷因影片回擊。

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游庭皓指出，事實上，自從美國與以色列展開轟炸以來，伊朗政府與相關帳號大量投放帶有嘲諷語氣的內容，包含AI生成動畫、迷因梗圖，甚至把艾普斯坦事件與戰爭連結，這些內容刻意用美國網路文化語言包裝，直接對準美國輿論市場，讓訊息更容易擴散。

他分析，相較之下，美方宣傳較為克制保守，甚至只集中在支持者族群，導致伊朗在全球輿論場上反而取得優勢。革命衛隊結合熟悉英語迷因文化的年輕團隊與AI工具，在戰爭爆發後迅速產出病毒式內容。

游庭皓說，這些訊息不只嘲諷美國政府，也刻意放大美國內部分裂，同時吸引反帝國主義的國際受眾。即使現實中伊朗遭受重創、基礎設施受損，但在資訊戰層面，仍透過不斷輸出迷因與川普對戰。

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