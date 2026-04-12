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    首頁 > 國際

    嚇阻北京援助伊朗 川普威脅對中國徵收50％重稅

    2026/04/12 23:32 國際新聞中心／綜合報導
    美國總統川普警告，如果中國向伊朗提供軍事援助，將對輸往美國的中國商品徵收50%的「驚人」新關稅。（路透）

    美國總統川普警告，如果中國向伊朗提供軍事援助，將對輸往美國的中國商品徵收50%的「驚人」新關稅。（路透）

    美國總統川普12日警告，如果中國在中東戰爭期間向伊朗提供軍事援助，將對輸往美國的中國商品徵收50%的「驚人」新關稅。

    川普在福斯新聞（Fox News）節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）中表示，「如果我們抓到他們這麼做，他們將面臨50%的關稅，這是一個驚人─驚人的數字。」

    川普預定5月訪問北京，與中國國家主席習近平舉行會談；此前他因對伊朗的戰爭而延後訪中。

    紐約時報和美國有線電視新聞網（CNN）等披露，中國可能已經或將在未來數週為伊朗提供防空武器。川普11日準備從白宮搭機飛往邁阿密時表示，「若中國這麼做（供應武器），他們就會有大麻煩」。

    美國和伊朗7日達成2週停火協議時，川普便已警告，將向提供伊朗軍事武器的國家徵收50%關稅，立即生效且沒有豁免。

    知情人士透露，中國向伊朗提供的武器，可能包括對低空飛行器極具威脅的「肩射式防空飛彈」（MANPADS），並藉由第三國轉運以掩蓋來源。美軍日前在伊朗境內遭擊落的一架F-15E戰鬥機，便是遭伊軍以新型或升級版本的防空武器鎖定。

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