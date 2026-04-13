英男遊上海評食物像「狗屎」 中國小粉紅破防出征

一名英國旅客到中國上海旅遊，發文抱怨當地食物很難吃，該文一出，讓大批旅外與翻牆中國網友氣瘋，紛紛湧入其帳號出征圍剿。（圖擷取自@joepidgeon7 Threads）

世界各國或民族皆有自己引以為傲、歷史悠久的飲食文化，唯獨前世界霸主「英國」，常被眾人揶揄國家技能點完全用在飲食以外，堪稱全球最難吃黑暗料理製造商。日前一名英國網友到中國上海旅遊，發文坦言雖然他覺得當地城市很美，但也直白抱怨「食物很難吃」，該文一出，讓大批旅外與翻牆中國網友炸鍋，紛紛湧入其帳號出征。

一名暱稱「joepidgeon7」的英國網友，8日在社群平台Threads發文透露他到中國上海旅遊，附上3張當地風景照佐證，並在文中指出，他認為上海是一座很棒的城市，不過很遺憾地，他在上海吃到的食物簡直跟「狗屎」（Shit）一樣難吃。貼文事後吸引逾300多萬次瀏覽，留言區更出現大量的暴怒中國網友洗版，堪稱三戰開打。

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中國網友與小粉紅紛紛開嗆，「英國人懂個GB美食」、「鬼佬味蕾是另一個次元」、「英國人評論吃食物真的零說服力」、「吃薯條去吧，鬼佬，懂雞毛美食」、「中國有句古話：山豬吃不來細糠」、「英國人有什麼資格在吃飯這件事情上說話的啊」、「上海菜乃至長三角菜都完全不好吃，但也用不到和英國菜對比」、「英國菜就是把一堆東西放在烤箱或煎鍋鼓搗後，就可以扔進廚餘桶了」。

還有不少中國網友呼籲，全球中文圈暫時停戰，一致討伐這個不懂美食的英國人，令許多台港澳網友吐槽「難得有共識」，「我宣布第3次國共合作正式開始」、「這老外值得國共停止內戰，一致對外」、「只有炸魚薯條可以吃的地方敢說人家食物難吃，耶穌都救不了你」、「雖然我是台灣人，但我不能接受一個來自擁有果凍鰻魚、肉餡羊肚、仰望星空派這些暗黑料理的英國人，對上海菜作出這種評論」。

其他網友則表示，「繼色情網站後，繁中簡中最合群的貼文」、「從第一次鴉片戰爭到現在快200年，英國人再次對上中國人」、「在美國，東西很好吃會說Delicious；在英國，這個字用不到」、「我本來不煮飯的人，結果住英國被逼到人家以為我去唸烹飪」、「要讓一群人團結起來，需要的不是英明的領導，而是共同的敵人」、「英國是真材實料的難吃，不知道他在中國吃的是不是科技與狠活」。

該名英國旅客補充，他在中國看到豬蹄、雞腳等詭異食物，無比懷念英式早餐、焗豆吐司等英國食物。（圖擷取自@joepidgeon7 Threads，本報合成）

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