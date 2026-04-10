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    首頁 > 國際

    「台灣有事」致兩國緊張 ！日本最新外交藍皮書將中國「降級」

    2026/04/10 11:37 即時新聞／綜合報導
    日本外務大臣茂木敏充。（路透）

    日本外務大臣茂木敏充。（路透）

    日本外務大臣茂木敏充於今（10）日內閣會議中提出2026年版《外交藍皮書》，正式總結2025年國際形勢。其中，日本政府對中國的定位出現顯著降級，由「最重要雙邊關係」調整為「重要鄰國」。這直接反映了自首相高市早苗針對「台灣有事」發表國會答辯後，日中關係急轉直下的關係。

    根據日本《共同社》報導，藍皮書指出，自去年11月以來，中方針對日本採取了多項單方面指責與脅迫性舉措，包括中國軍機向自衛隊戰機照射雷達，以及對日實施兩用物項出口管制。儘管如此，日方仍表示對對話持開放態度，並未關閉溝通大門。

    在區域關係方面，日本對韓國維持「作為夥伴繼續合作的重要鄰國」的定位，並強調日韓關係的重要性正日益增強。

    針對全球安全關切，藍皮書列舉了台海局勢加劇、北韓核武開發以及俄朝軍事合作等威脅，強調將以日美同盟為基石，與G7、澳洲、印度及韓國深化多層次合作。此外，日本政府也重申不允許伊朗開發核武的立場，並將持續外交努力以平息今年 2 月美以襲擊伊朗後引發的中東緊張局勢，確保日本能源安全。

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