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    首頁 > 國際

    美軍遭丟椅子、中東陷毀滅 親伊朗團體用樂高影片諷川普

    2026/04/10 13:03 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國與伊朗達成為期2週的停火協議後，親伊朗創作團體「爆炸性媒體」發布1段用AI製作的樂高影片諷刺美國總統川普。圖為示意圖。（法新社）

    美國與伊朗達成為期2週的停火協議後，親伊朗創作團體「爆炸性媒體」發布1段用AI製作的樂高影片諷刺美國總統川普。圖為示意圖。（法新社）

    美國與伊朗達成為期2週的停火協議後，親伊朗創作團體「爆炸性媒體」（Explosive Media）發布1段用AI製作的樂高影片諷刺美國總統川普，並宣稱是伊朗獲得勝利。

    根據《法新社》報導，美伊達成停火協議後，「爆炸性媒體」發布標題名為「粉碎帝國主義的方法已經向世界展示了。川普投降了。伊朗贏了。」的影片。

    該影片顯示，1個酷似川普的玩具人偶與阿拉伯領導人圍坐在一起，向美軍人員投擲椅子，與此同時，伊朗將軍們按下標有「回到石器時代」的紅色按鈕，引發席捲中東地區的毀滅性災難，該影片還補充「TACO永遠都是TACO。（TACO是「川普總是臨陣脫逃」縮寫），諷刺意味十足。

    值得注意的是，「爆炸性媒體」雖自稱獨立製作，但外界普遍懷疑其與伊朗政府有關聯。該團體影片經常取材自美國流行文化，並將川普描繪成年老、孤僻、動不動就發脾氣、似乎脫離現實的人。

    伊朗官方媒體和外交帳號也積極回應類似策略，定期發布AI垃圾，即由廉價AI大量生產的內容。

    戰略對話研究所高級研究經理博德納（Joseph Bodnar）表示，伊朗精心打造了1套戰時宣傳策略，以適應AI時代和演算法放大效應。

    博德納稱，伊朗迎合AI美學，並炮製出誇張反帝國主義敘事，以吸引眼球與引發爭議。

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