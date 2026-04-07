泰國選美佳麗泳裝熱舞迷倒全球網友 連CNN主播也「凍未條」按讚

現年26歲的Dada上月參加2026泰國萬國小姐選美比賽，在台上帶來狂野的即興舞蹈表演，意外在全球爆紅。（圖擷取自@dadakerema IG，本報合成）

2026泰國萬國小姐（Miss Grand Thailand）選美期間發生許多令人津津樂道的趣聞，其中一位代表加拉信府（Kalasin）出賽、平時是專業舞者的佳麗與其他參賽者一起穿著泳裝登台時，突然在現場進行一段即興表演，以充滿野性又大膽熱情的街舞嗨翻全場，活力四射的演出畫面曝光後，更讓她迅速在全球社群媒體爆紅。

綜合外媒報導，這場顛覆選美傳統、拋開優雅端莊的演出，發生在泰國萬國小姐的泳裝競賽環節，當時主辦單位插播韓國女團Wonder Girls洗腦神曲《Nobody》，接著鏡頭掃過舞台上隨著音樂隨意搖擺的佳麗們，結果意外捕捉到代表加拉信府的26歲佳麗「Dada」（全名Darathon Yuthong）展現自由奔放且狂野的酷炫舞姿。

請繼續往下閱讀...

從影片中可見，以充滿嘻哈元素進行快節奏演出的Dada，無論臉部表情還是手勢都極具表現力，吸引大批網友在各大社群平台瘋傳她的表演畫面，目前IG已吸引超過200萬人次觀看，TikTok也突破了100多萬次瀏覽。不僅如此，Dada的舞蹈動作還被網友稱為「加拉信舞步」（Kalasin Strut），並爭相挑戰拍模仿她跳舞的短影片。

帶來粉碎選美皇后既定框架演出的Dada，事後在網路出現反應兩極的輿論，所幸多數是讚美她勇於展現自我的大膽與自信，甚至還迷倒美國CNN「被氣象主播耽誤的舞者」尼克（Nick Kosir），對方不僅稱讚這是自己2026年最愛的舞蹈影片，還對Dada發出邀請，希望2人未來有機會一起在紐約時報廣場共舞。

在全球爆紅的Dada，並未在本屆選美比賽奪下后冠，最終止步前20名，不過討論度與影響力，卻遠遠超過所有參賽佳麗們。Dada事後在IG表示，她很享受參與其中的感覺，對於自己意外受到世界各地大家的關注與喜愛，謙虛說她只是單純地展現自我，也承諾未來會以更強大的姿態回歸，並為大家帶來更精彩的演出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法