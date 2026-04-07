匈牙利大選在即 美副總統范斯來訪拉抬奧班選情

美國副總統范斯（中）7日啟程前往匈牙利，為面臨連任挑戰的匈國總理奧班（右）站台。圖為2025年11月7日奧班赴美訪問時，出席由美國總統川普主持的白宮午餐會。左為美國戰爭（國防）部長赫格塞斯。（路透檔案照）

美國副總統范斯（JD Vance）7日啟程前往即將在12日舉行國會大選的匈牙利，協助拉抬正面臨從政以來最艱鉅連任挑戰的匈牙利右翼總理奧班（Viktor Orban）的選情。但奧班的對手毫不留情反嗆，這是外力介選。

根據匈國政府消息人士，范斯在2天訪問期間將與奧班會面，兩人也將共同出席1場集會。范斯離開華府前告訴記者：「我期待見到我的好友維克多（奧班之名），我們將討論許多攸關美匈關係的事情。」范斯還說，他們也會討論與歐洲以及烏克蘭的關係。

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如范斯這般美國高官親自來幫奧班站台實屬罕見，更是川普支持國際上與其理念相近右翼領袖的最新例證。川普此前曾與阿根廷右翼總統米雷伊（Javier Milei）與日本右派首相高市早苗會面。

民調顯示，已獲川普公開背書與推崇的奧班，及其領導的「青年民主黨」（Fidesz），正面臨自2010年重新執政以來的最具挑戰性的1場選舉；在大多數獨立民調中，奧班的「青年民主黨」支持率，落後反對派領袖馬格雅（Peter Magyar）領導的中間偏右「尊重與自由黨」（Tisza）。

馬格雅在范斯抵達匈國前的1篇X發文中警告，外國勢力勿干預匈牙利事務。馬格雅寫道：「這是我們的國家。匈牙利的歷史不是在華府、莫斯科或布魯塞爾（歐盟與北約組織總部所在地）寫的，而是在匈牙利的街頭巷尾寫的。」

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）訪問學者艾丁塔斯巴斯（Asli Aydintasbas）指出，范斯訪問匈牙利並非例行外交，而是在奧班面臨一生最艱困大選前夕，給予其明確支持；對川普政府而言，奧班不僅只是保守派同道中人，更是在歐洲內部建立保守派陣營的核心人物；「奧班要是下台，這場（擴大保守勢力的）運動將受挫」。

匈牙利是歐盟（EU）成員國與北約組織（NATO）會員國 ，但奧班長期以來在包括烏克蘭等一系列議題上跟歐盟唱反調；奧班還與俄羅斯保持友好關係，以及拒絕對烏克蘭輸送武器，甚至開嗆烏克蘭「永遠不可能加入歐盟」。

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