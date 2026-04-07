伊朗拒絕45天停火通牒！軍方仍不退讓 嗆川普「妄想」

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）5日發表談話，警告美國總統川普，其「魯莽行動」將導致「整個中東地區陷入戰火。（路透）

面對美國針對基礎設施下達的最後通牒，伊朗表示已拒絕45天停火協議，並表明對美以兩國的軍事行動將持續進行。伊朗軍方直接以「妄想」一詞回應美國的轟炸警告。

《法新社》）報導，伊朗國營媒體7日引述伊朗官員說法指出，德黑蘭已拒絕停火提議，並堅持必須徹底結束衝突。針對美國總統川普威脅將摧毀伊朗每一座橋樑與電廠，伊朗軍方中央司令部發布聲明反擊，痛批川普的發言是「傲慢的言論與毫無根據的威脅」，並直指其處於「妄想」（delusional）狀態。

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情報高層遭暗殺 革命衛隊醞釀報復

伊朗軍方在聲明中強調，針對美國與以色列的行動將會繼續。在此同時，伊朗革命衛隊情報首長哈德米（Majid Khademi）與聖城部隊（Quds Force）特戰指揮官巴蓋里（Asghar Bagheri）接連死於美以聯軍的空襲。革命衛隊情報機構已發表聲明，表示將針對暗殺其指揮官的負責人進行「重大報復行動」。

沙烏地阿拉伯國防部表示，其防空系統攔截並摧毀了七枚射向該國東部的彈道飛彈；葉門胡塞武裝（Houthi）也宣佈發動攻擊以支援伊朗。在外交層面，聯合國安理會預計對一項針對荷姆茲海峽危機的決議草案進行表決，因部分常任理事國反對，最新版本的草案已移除明確授權動武的條文。

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