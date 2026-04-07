日本餐飲巨人殞落！SUKIYA創辦人小川賢太郎辭世享壽77歲

日本連鎖丼飯品牌すき家（SUKIYA）。（法新社）

日本餐飲巨頭「Zensho Holdings（ゼンショーホールディングス）」集團創辦人兼社長小川賢太郎於昨（6）日因心肌梗塞不幸辭世，享壽77歲。集團官方表示，小川社長的喪禮將遵照家屬意願以私人儀式舉行，未來將另行舉辦追思會。

綜合日媒報導，小川賢太郎1948年出生於石川縣，曾就讀東京大學後退學，隨後進入「吉野家」工作累積實務經驗。1982年，他在橫濱開立了第一家「すき家（SUKIYA）」，並秉持著「消滅世界上的飢餓與貧困」的企業願景，展開全球布局。

請繼續往下閱讀...

2003年日本爆發狂牛症危機導致美牛進口受阻，小川果斷決定改採澳洲牛肉，此舉成功穩定供應並擴大市佔率，讓SUKIYA成為日本最大牛丼連鎖品牌，奠定集團的領導地位。

除了核心的牛丼事業，小川也展現精準的併購眼光，積極將版圖擴張至壽司（Hama壽司）、漢堡（ZETTERIA）、烏龍麵及超市連鎖等多元領域。

Zensho集團2024年度營收達1兆1366億日圓，成為日本外食企業中首度突破1兆日圓營收的公司。截至2025年3月底，集團旗下全球門市已達1萬5419間，員工總數接近20萬人。

日本知名餐飲集團創辦人暨社長小川賢太郎逝世。（擷取自Zensho官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法