八卦板假消息流竄！謊稱美軍C-130有遺骸 其實是伊朗車輛殘骸

PTT散播美軍C-130運輸機裡有人頭遺骸的假消息，被打臉是伊朗車輛燒毀殘骸。圖為車體結構比對。（圖擷自「@gheroba」X帳號）

PTT八卦板屢次散播假消息！美軍在伊朗境內救出失聯的F-15E戰機飛官，過程中無人陣亡僅有3傷，另有2架C-130運輸機由於卡住無法起飛撤離，因此美方自行炸毀，孰料PTT八卦板卻有人發文指稱C-130有人頭遺骸，但這張照片在X上早就被打臉是伊朗車輛燒毀殘骸。

從八卦板6日晚間6時許發布的文章可以看到，其附上了照片聲稱C-130飛機殘骸裡有人頭，隨即有鄉民跟著嗨翻叫囂美國「蓋牌」、「為了救兩個賠上好幾個」、「哈哈哈，看還能吹多久」。

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不過，也有理性的網友表示，這張照片早就在X被證實是伊朗車輛殘骸，實際到X搜索後，確實可以發現6日凌晨就有澄清文章出現，透過各種比對證實照片是伊朗境內生產的標緻206（Peugeot 206，另譯寶獅）轎車遭到燒毀，和C-130無關。

其他打臉比對圖。（圖擷自「@OSINTNewsqrb」X帳號）

其他打臉比對圖。（圖擷自「@YGarciaMayer」X帳號）

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