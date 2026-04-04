為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗強徵童兵上陣！人權組織怒轟：把小孩當「砲灰」構成戰爭罪

    2026/04/04 19:21 即時新聞／綜合報導
    伊朗官方啟動名為「保衛祖國戰士」的軍事招募行動，將年僅12歲孩童編入軍事單位。（美聯社）

    伊朗官方啟動名為「保衛祖國戰士」的軍事招募行動，將年僅12歲孩童編入軍事單位。（美聯社）

    伊朗官方近期啟動名為「保衛祖國戰士」的軍事招募行動，正將年僅12歲的孩童編入軍事單位。人權觀察（HRW）與國際特赦組織（Amnesty International）痛批，此舉不僅讓未成年人淪為戰爭「砲灰」，更嚴重違反禁止招募童兵的國際法，構成嚴重戰爭罪。

    《紐約郵報》報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）旗下的穆罕默德信使師官員納達里（Rahim Nadali），在國營電視台受訪時證實，為應對所謂的「全球霸權」，當局已將招募門檻下修至12歲。他聲稱許多青少年「主動要求」參與城市檢查哨的工作。

    據了解，這些孩童的任務範圍廣泛，包括駐守檢查哨、蒐集安全情報、執行巡邏，以及後勤維修與醫療支援。

    國際特赦組織表示，已證實多張照片顯示，未成年孩童手持AK系列衝鋒槍，隨同革命衛隊進行巡邏。該組織研究主任羅薩斯（Erika Guevara-Rosas）痛批，伊朗當局公然鼓勵兒童參軍，違反國際法準則，招募15歲以下人員從事軍事行動，已構成「戰爭罪」。

    伊朗招募童兵已有前科。據人權觀察記錄，伊朗曾派遣居住在境內的阿富汗移民兒童，前往敘利亞參戰，以支援阿薩德政權。此外，在1980年代的兩伊戰爭期間，伊朗更曾動員超過55萬名童兵，其中至少3.6萬人喪生。

    除了國內戰線，伊朗還被指控利用青少年，在海外遂行攻擊。瑞典當局曾於2024年挫敗多起針對以色列駐外機構的槍擊案，涉案者竟包含13至15歲的青少年，其中一名13歲少年，因年齡過小甚至無法受審。根據「伊朗人權活動者通訊社」（HRANA）統計，自今年2月28日衝突升溫以來，伊朗境內已有超過3500人喪生，其中包含至少244名兒童。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播