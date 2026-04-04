伊朗強徵童兵上陣！人權組織怒轟：把小孩當「砲灰」構成戰爭罪

伊朗官方啟動名為「保衛祖國戰士」的軍事招募行動，將年僅12歲孩童編入軍事單位。（美聯社）

伊朗官方近期啟動名為「保衛祖國戰士」的軍事招募行動，正將年僅12歲的孩童編入軍事單位。人權觀察（HRW）與國際特赦組織（Amnesty International）痛批，此舉不僅讓未成年人淪為戰爭「砲灰」，更嚴重違反禁止招募童兵的國際法，構成嚴重戰爭罪。

據《紐約郵報》報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）旗下的穆罕默德信使師官員納達里（Rahim Nadali），在國營電視台受訪時證實，為應對所謂的「全球霸權」，當局已將招募門檻下修至12歲。他聲稱許多青少年「主動要求」參與城市檢查哨的工作。

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據了解，這些孩童的任務範圍廣泛，包括駐守檢查哨、蒐集安全情報、執行巡邏，以及後勤維修與醫療支援。

國際特赦組織表示，已證實多張照片顯示，未成年孩童手持AK系列衝鋒槍，隨同革命衛隊進行巡邏。該組織研究主任羅薩斯（Erika Guevara-Rosas）痛批，伊朗當局公然鼓勵兒童參軍，違反國際法準則，招募15歲以下人員從事軍事行動，已構成「戰爭罪」。

伊朗招募童兵已有前科。據人權觀察記錄，伊朗曾派遣居住在境內的阿富汗移民兒童，前往敘利亞參戰，以支援阿薩德政權。此外，在1980年代的兩伊戰爭期間，伊朗更曾動員超過55萬名童兵，其中至少3.6萬人喪生。

除了國內戰線，伊朗還被指控利用青少年，在海外遂行攻擊。瑞典當局曾於2024年挫敗多起針對以色列駐外機構的槍擊案，涉案者竟包含13至15歲的青少年，其中一名13歲少年，因年齡過小甚至無法受審。根據「伊朗人權活動者通訊社」（HRANA）統計，自今年2月28日衝突升溫以來，伊朗境內已有超過3500人喪生，其中包含至少244名兒童。

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