基本物資與人道援助船隻 伊朗放行通過荷姆茲海峽

基本物資與人道援助船隻 伊朗放行通過荷姆茲海峽2026/04/04 19:14 即時新聞／綜合報導
伊朗塔斯尼姆通訊社發布聲明，稱伊朗政府允許運送基本物資人道援助的船隻通過荷姆茲海峽。示意圖。（路透檔案照）
伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim news agency）今（4）日PO文指出，伊朗政府已允許運送「基本物資」（essential goods）的船隻通過荷姆茲海峽。
塔斯尼姆通訊社與伊朗革命衛隊（IRGC）關係密切，被視為半官方媒體。
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塔斯尼姆通訊社今天在X平台PO出一張信件圖片，內容指出，伊朗允許運送基本物資和人道援助的船隻通過荷姆茲海峽，前往伊朗和阿曼海
《路透》指出，信件內文還提到，要前往伊朗港口的船隻，還有當前在阿曼灣的船隻，必須先與伊朗當局協商，並遵守相關規範，才能通過海峽。
السماح بمرور سفن السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية عبر مضيق هرمز المتجهة إلى إيران وبحر عمان pic.twitter.com/Lxv5L09acI— وكالة تسنيم للأنباء （@Tasnimarabic） April 4, 2026