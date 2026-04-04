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    首頁 > 國際

    俄烏戰爭燒光國庫 普廷首次向富豪寡頭「伸手要錢」

    2026/04/04 19:35 即時新聞／綜合報導
    俄國總統普廷週四（2日）會見國內金融精英與多名富豪寡頭，罕見直接求助民間企業捐款。（法新社）

    俄國總統普廷週四（2日）會見國內金融精英與多名富豪寡頭，罕見直接求助民間企業捐款。（法新社）

    俄烏戰爭邁入第五年，俄羅斯國庫日益空虛。俄國總統普廷週四（2日）親自會見國內金融精英與多名富豪寡頭，罕見直接求助民間企業捐款，以支撐國家戰時經濟。

    《紐約郵報》報導，普廷在會中向這群經濟權貴表示，儘管目前面臨極大經濟困境，俄軍仍將持續戰鬥，直到奪取頓巴斯（Donbas）地區全境為止。

    消息人士透露，這是開戰以來普廷首次直接開口向企業大亨募款。目前已有部分富豪表態響應，例如億萬富翁克里莫夫（Suleiman Kerimov）據傳已承諾捐出超過12億美元（約新台幣383億元）。

    克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）隨後證實，會中有參與者「主動」提出撥款支持國家的想法，並稱普廷對此「表示歡迎」。他進一步解釋，俄羅斯許多商界領袖認為，其事業成功與國家密不可分，因此將繳納此類款項視為一種「責任與義務」。

    事實上，俄羅斯的財政赤字，正隨著戰事升級而持續擴大。數據顯示，俄國去年的國防預算大幅增長42%，但盧布匯率則持續走低。為了籌措軍費，克里姆林宮去年已將增值稅稅率上調2%至22%，預計未來三年內，將從中小企業身上榨取約74億美元（約新台幣2367億元）。

    此外，俄羅斯經濟發展部長雷謝特尼科夫（Maxim Reshetnikov）於週四進一步表示，繼2023年對大型企業徵收10%的一次性暴利稅後，政府今年正考慮再次加稅。

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