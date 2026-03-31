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    嚇壞！美家庭去海灘挖貝殼挖到人骨 竟是1999年失蹤銀行家

    2026/03/31 16:33 即時新聞／綜合報導
    美國家庭在加州海灘挖貝殼卻挖到人骨，如今確認為1999年失蹤的銀行家金尼。（圖節自DNA Doe Project官網）

    美國家庭在加州海灘挖貝殼卻挖到人骨，如今確認為1999年失蹤的銀行家金尼。（圖節自DNA Doe Project官網）

    嚇死人！美國加州家庭2022年到鮭溪區（Salmon Creek）州立海灘挖貝殼，沒想到卻挖到了人骨，如今透過DNA確認為1999年失蹤的59歲銀行家金尼（Walter Kinney）。

    《CBS》報導，金尼生前居住在加州北部的聖塔羅莎（Santa Rosa），距離鮭溪區州立海灘不遠，最後1次被人看到是在1999年8月10日，此後猶如人間蒸發。

    2022年在海灘挖到的金尼遺骸為脛骨，但當時並不知道死者身分，僅將其命名為「鮭溪無名氏」，後續透過DNA無名屍計畫（DNA Doe Project）追蹤到金尼的親屬身上，最終確認遺骨屬於1999年下落不明的金尼。

    DNA無名屍計畫採用了遺傳系譜學技術，利用DNA比對和家族關係來協助偵破懸案。美國奧勒岡州1名市長到海岸捕蟹時失蹤，2006年在沒有找到遺體的情況下宣告死亡，後續靠著遺傳系譜學的幫助，確認1具沖上華盛頓州海灘的無名屍就是這名市長。

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