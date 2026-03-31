達賴喇嘛呼籲中東和平 祈禱暴力衝突早日結束

西藏精神領袖達賴喇嘛呼籲各方在中東與俄烏衝突升溫之際維護和平。（美聯社）

在伊朗戰爭已持續1個月的背景下，西藏精神領袖達賴喇嘛出聲呼籲結束衝突。他今（31）日警告說，暴力只會導致更多衝突，並呼籲各方在中東與俄烏衝突升溫之際維護和平。

根據《法新社》報導，達賴喇嘛31日在1封信中表示，歷史已數次告訴人們，暴力只會滋生更多暴力，永遠無法成為持久和平的基礎。

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達賴喇嘛指出，若要持久解決衝突，包括在中東地區或俄羅斯及烏克蘭之間上演的衝突，必需以對話、外交和相互尊重為基礎，並理解到從最深層次來看，所有人都是兄弟姐妹。

達賴喇嘛聲稱，他呼籲並祈禱，暴力與衝突能夠早日結束。達賴喇嘛補充，他支持教宗良十四世（Pope Leo）在棕枝主日（Palm Sunday）演講中傳達的和平訊息。

達賴喇嘛說，良十四世的呼籲觸及所有主要宗教的教義精髓。無論是基督教、佛教、伊斯蘭教、印度教、猶太教，還是世上任何其他偉大的精神傳統，其核心訊息都是愛、慈悲、寬容和自律。

達賴喇嘛最後強調，暴力在這些教義中從未有立足之地。

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