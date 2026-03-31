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    首頁 > 國際

    能源飆漲盟友壓力大！澤倫斯基：收到「減少攻擊俄國油廠」訊號

    2026/03/31 16:47 即時新聞／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基。（路透社）

    烏克蘭總統澤倫斯基。（路透社）

    烏克蘭總統澤倫斯基週一（30日）向媒體透露，隨著全球能源價格飆升，部分盟友已向基輔發出「訊號」，要求縮減對俄羅斯石油設施的長程襲擊。

    據《路透》報導，澤倫斯基在透過WhatsApp與記者通話中證實，近期因全球能源危機嚴峻，部分盟國及合作夥伴確實希望烏方，減少對俄羅斯石油與能源設施的打擊行動。

    此外，一位消息人士透露，美國官員已在例行通話中，向烏官員轉達此訊息。該消息人事另補充到，此「訊號」似乎最初源自莫斯科。對此，美國國務院及俄羅斯駐華盛頓大使館，都尚未做出正式回應。

    當前全球能源市場正承受極大壓力。美、以與伊朗爆發戰爭，導致原油、瓦斯及煉油產品供應緊縮，引發史上最嚴重的能源供應中斷。同時，俄國對烏克蘭能源基礎設施的打擊，也使基輔當局面臨能源匱乏，急需尋找替代方案。

    對此，澤倫斯基提出交換條件，表示若俄方停止攻擊烏克蘭能源系統，烏方願意採取對等行動，並對「復活節停火」提議抱持開放態度。

    為了緩解能源缺口，澤倫斯基日前結束中東四國訪問行程，並宣布取得外交突破。他表示，已與該地區國家達成協議，確保烏克蘭未來一年的柴油供應。此外，烏克蘭已與沙烏地阿拉伯、卡達簽署框架合作協議，與阿拉伯聯合大公國的協商也在進行中。

    然而，澤倫斯基也表達了對防空武力的憂慮。他指出，受伊朗戰事影響，國際夥伴目前優先將反彈道飛彈系統運往中東，導致烏克蘭的防空需求有時被邊緣化。

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