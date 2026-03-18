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    首頁 > 國際

    誤認反戰車砲火來源 以軍戰車誤擊聯合國駐黎巴嫩陣地

    2026/03/18 16:55 編譯謝宜哲／綜合報導
    以軍今（18）日承認，其戰車砲火於6日擊中位於黎巴嫩南部的1個聯合國陣地。圖為以軍6日攻擊黎巴嫩。（路透）

    以軍今（18）日承認，其戰車砲火於6日擊中位於黎巴嫩南部的1個聯合國陣地。圖為以軍6日攻擊黎巴嫩。（路透）

    以軍今（18）日承認，其戰車砲火於6日擊中位於黎巴嫩南部的1個聯合國陣地，造成加納維和人員受傷。這起事件凸顯隨著以色列軍事行動擴大，風險也不斷增加。

    根據《路透》報導，以軍在發給該媒體的聲明中承認，全面調查顯示其部隊應對此次事件負責。以軍稱戰車開砲原因是為了回應真主黨發射的反戰車飛彈，該飛彈導致2名以色列士兵中度受傷。

    以軍指出，應誤將聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（簡稱聯黎部隊）誤認為反戰車砲火來源，導致誤擊事件發生，對此深感遺憾。

    以軍強調，已通過適當管道向加納和聯合國表達歉意。調查結果已在以軍內部公布，以防止類似事件再次發生。

    在以色列承認誤擊聯合國駐黎巴嫩陣地的前一日，1位西方軍事消息人士透露，聯合國內部調查的初步結果顯示，是以色列擊中了陣地。

    聯合國駐黎巴嫩臨時部隊駐紮在黎巴嫩南部，負責監控與以色列接壤的邊界線沿線的敵對行動。該地區是以軍與伊朗支持的真主黨的武裝衝突核心地帶。

    聯黎部隊將於2026年底結束。該部隊在過去幾年中不時成為以色列和真主黨交火的目標。但隨著以色列考慮擴大地面行動規模，未來幾週的風險可能會增加。

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