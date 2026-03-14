中東情勢持續惡化 前CIA資深分析師驚爆：以色列恐動用核武！

前CIA分析師麥高文。（法新社）

中東戰火升溫，曾在美國中央情報局（CIA）擔任27年分析師的麥高文（Ray McGovern），近日受訪示警，如果中東局勢繼續惡化，以色列可能面臨「存亡威脅」，在最極端情況下恐動用核武，當前情勢恐怕是冷戰以來最嚴峻的核危機。

麥高文13日接受接受挪威政治學者迪森（Glenn Diesen）專訪時表示，目前西方主流媒體多將這起衝突，描述成美國和伊朗的對抗，但隨著波斯灣鄰國和歐洲幾個國家駐紮在此的基地，遭受伊朗無差別攻擊，實際上這早就升級成區域戰爭。他指稱，美國其實是因為以色列的軍事行動，加上「情報判斷失誤」才被「拖入戰爭」，在2月28日對伊朗發動大規模打擊行動之前，美國和伊朗早就接近達成協議，伊朗在核問題上做出了許多讓步，甚至可能首次允許聯合國的人入境核查，但以色列突然說要發動攻擊，使得局勢急遽升溫。

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麥高文聲稱，伊朗的軍事能力其實被低估，而且他們和美國一樣，即便遭受重大衝擊，也具備重整恢復的能力，但以色列不一樣，以色列的地緣條件，使其面臨的戰略壓力更加直接，他甚至還稱以色列正在輸掉與伊朗的戰爭。他認為，如果中東局勢繼續惡化，發展到以色列社會與安全結構無法承受的程度，以色列政府可能面臨「存亡威脅」，在最極端的狀況下，考慮動用核武當作最後的手段，當前恐怕是冷戰以來最嚴峻的核危機。麥高文還說，如果以色列真的動用了核武，不僅未必能扭轉戰局，反而高機率面臨國際社會譴責。

麥高文接著說，中國和俄羅斯未來可能在外交上扮演斡旋要角，透過國際協調機制協助緩和緊張局勢，但前提是衝突當事方是否願意降低對抗強度，透過談判尋求降溫空間。

麥高文一直以來，在多個國際地緣政治問題上持批判性立場，特別是針對美國的外交政策與軍工複合體，其立場在某些議題上，與中國或俄羅斯的敘事高度重合，過去也曾批評美國將中國視為「頭號敵人」是危險的挑釁行為。麥高文這番分析曝光後，在歐美論壇掀起熱議，不少人直呼可笑。

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