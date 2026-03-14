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    美軍何時護航油輪？ 專家評估需至少3到4週

    2026/03/14 18:56 編譯孫宇青／綜合報導
    一艘阿拉伯聯合大公國海軍艦艇，在通行荷姆茲海峽的貨船和油輪附近巡邏。（美聯社）

    一艘阿拉伯聯合大公國海軍艦艇，在通行荷姆茲海峽的貨船和油輪附近巡邏。（美聯社）

    隨著伊朗加強對荷姆茲海峽的攻擊力度，美國五角大廈正調派駐日本的2500名陸戰隊員，及1艘兩棲突擊艦前往阿拉伯海支援，並準備護送油輪通過荷姆茲海峽。分析指出，阻止商業活動是伊朗剩下唯一王牌，必定積極執行，因此要將穿過荷姆茲海峽的風險降到可控水準，可能需要3到4週或更長時間。

    《華爾街日報》13日引述美國官員披露，戰爭（國防）部長赫格塞斯已批准負責中東地區的中央司令部請求，調派駐紮日本沖繩的第31一陸戰隊遠征支隊，以及母港位於日本長崎縣佐世保市的兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）前往中東，其中的黎波里號近日才被發現經台灣附近海域，正趕往阿拉伯海，預計1到2週內抵達。

    隨著伊朗戰爭進入第3週，伊朗已實質封鎖荷姆茲海峽，並擴大對該海峽商船的攻擊，擾亂全球約五分之一石油貿易運輸，導致全球經濟承壓，美國總統川普矢言擴大對伊朗的軍事行動力度，五角大廈也在考慮中央司令部提出，增派2艘驅逐艦的請求，以協助護送商船通過荷姆茲海峽。

    不過，美國官員表示，即使增派軍艦，美軍不會在威脅降低前護送船隻。美軍目前持續打擊伊朗飛彈和無人機庫，但距離完成目標，可能需要1個月或更長時間。

    美國退役海軍少將、保衛民主基金會（FDD）資深研究員蒙哥馬利（Mark Montgomery）也推估，從伊朗本月1日開始發動報復性襲擊，到將穿越荷姆茲海峽的風險降到可控水準，可能需要3到4週。若護航行動提早開始而美艦遇襲，重新啟動護航的政治和作戰成本，將大幅增加。

    蒙哥馬利提到，五角大廈還須制定計畫，利用驅逐艦、配備精準導引武器的戰機和武裝直升機，來保護試圖商船。

    前美國海軍第五艦隊司令米勒（John Miller）表示，護送船隻通過海峽將是一項艱鉅的任務，需要參與的船隻投入「全職工作」。美軍雖在該地區擁有足夠的船來執行護航任務，但它們需要重新分配任務，以適應新的用途。據了解，這些船艦目前的任務包括擊落伊朗射向陸地的飛彈和無人機。

    米勒表示，阻止或減緩商業活動是伊朗剩下的唯一王牌，預計伊朗會積極打擊任何護航行動。蒙哥馬利則說，封鎖海峽也會對伊朗經濟構成風險，「受海峽封鎖影響最大的經濟體之一將是伊朗，總有一天，他們會為自己的行為負責」。

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