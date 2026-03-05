巴黎消息人士：法國與義大利、希臘協調中東軍事部署

法國政府消息人士透露，馬克宏已與義大利總理梅洛尼、希臘總理米佐塔基斯通話，協調對賽普勒斯及地中海東部軍事部署。（法新社）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）團隊成員今天表示，中東戰事爆發後，法國、義大利和希臘三國正協調對賽普勒斯（Cyprus）及地中海東部進行軍事部署。

法新社報導，法國政府消息人士透露，馬克宏已與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）和希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）通話。

消息人士說，「三方同意協調對賽普勒斯和地中海東部派遣軍事資產，並一起努力保障紅海（Red Sea）航行自由。」

義大利今天宣布，未來數日將與法國、西班牙及荷蘭一同派遣海軍資產，協助歐洲聯盟（EU）成員國賽普勒斯。

馬克宏3日說，已派遣航艦「戴高樂號」（Charles-de-Gaulle）駛往地中海，以因應中東日益升高的衝突，另派遣「蘭多克號」（Languedoc）巡防艦至賽普勒斯外海。

希臘2日表示，正派遣2艘巡防艦和2架F-16戰機前往賽普勒斯。

