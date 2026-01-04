為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    生擒馬杜羅不僅為緝毒！ 專家揭6大內幕：川普1關鍵重擊中國拉美布局

    2026/01/04 13:05 編譯陳成良／綜合報導
    中國為委內瑞拉石油最大買家，習近平（右）更是馬杜羅（左）的核心經濟靠山。分析指出，美軍生擒馬杜洛除緝毒外，更具備重擊中國拉美布局、警告其勢力撤出美國「後院」之戰略意圖。（路透資料照）

    中國為委內瑞拉石油最大買家,習近平(右)更是馬杜羅(左)的核心經濟靠山。分析指出,美軍生擒馬杜洛除緝毒外,更具備重擊中國拉美布局、警告其勢力撤出美國「後院」之戰略意圖。(路透資料照)

    據美媒《Axios》分析指出，美軍特種部隊於3日凌晨生擒委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），此舉是美方自去年8月祭出5000萬美元（約新台幣15億6870萬元）懸賞金後的戰略收網。雖然華府公開稱是「反毒」，但多項證據顯示，川普政府私下早已鎖定重整南美秩序，並具備6個不得不出手的核心動機。

    對抗公敵與毒梟 鎖定販運網絡

    第一，馬杜羅被白宮視為西半球「頭號公敵」，與古巴、尼加拉瓜並列為「社會主義軸心」，生擒他是為了掃除敵對意識形態。第二，美方指控委國政府支持跨國黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua），並蓄意將其成員送入美國境內威脅國安。雖然情資顯示馬杜羅並非完全控制該組織，但這已成為美方逮捕的首要法律依據。

    奪回石油與移民 解決內政壓力

    第三，石油是此次行動最實質的經濟誘因。川普多次主張委國「竊取」美商設備，他3日明確表示美軍將協助修復基礎設施，並以石油收益補償受損的美國公司。第四，嚴峻的移民問題已演變為美國內政沉重負擔。過去10年約有800萬委國人逃離家園，形成西半球近代最大的移民潮，這讓主打邊境管制的川普政府決心從源頭解決動盪。

    截斷金援與外力 重擊中國布局

    第五，黃金儲備是馬杜洛規避制裁的命脈。據分析指出，該政權長期利用龐大黃金換取武器與現金，生擒首腦旨在徹底斷絕其非法金融鏈。第六，也是最重要的地緣角力，即重擊中國在拉美的影響力。中國是委國石油最大買家，也是馬杜羅最穩定的經濟後盾，並結合伊朗與俄羅斯在此區形成抗美陣線。支持者認為，生擒馬杜羅能強勢警告北京：莫在美國「後院」挑釁。

    川普3日重申，美國將直接「管理」委內瑞拉，直到達成「適當的過渡」。《Axios》分析總結認為，這項6大動機交織的布局，顯示美方正透過強硬實力重構南美戰略版圖，以此促使中國等境外勢力撤出拉美，重新確立美方在西半球的絕對主導權。

