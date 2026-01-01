與台日關係緊張 中國試圖趁李在明來訪拉攏南韓

南韓總統李在明（右）即將對中國進行就任後的首次國是訪問，並與中國國家主席習近平（左）會晤。（法新社檔案照）

南韓總統李在明即將對中國進行就任後的首次國是訪問，並與中國國家主席習近平會晤。值此中國、台灣與日本之間緊張升溫之際，北京在李在明出發前，正就關鍵區域議題對首爾展開遊說。

彭博報導，李在明將於4日抵達北京，進行為期3天的訪問，隨後於6日至7日轉往上海。這將是自2019年以來，首次有南韓現任總統訪問中國。在此之前，習近平曾於不到兩個月前的2025年11月前往南韓，出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，那是習近平睽違11年首度訪韓，當時他在場邊強調「地區和平與穩定」的重要性。

中國外交部長王毅2025年12月31日與南韓外長趙顯通話。據報導，王毅表示，在部分日本官員企圖「為侵略和殖民罪行辯護」之際，中方「相信韓國將在包括堅持台灣問題一個中國原則在內的議題上採取正確立場」。

李在明此次出訪的背景，是日中關係急遽下滑。日本首相高市早苗成為日本首位公開表示「若北京攻擊台灣，東京可能行使集體自衛權」的政府領袖。對此，北京對此強烈反彈，鼓勵公民減少赴日旅遊，並限制日本水產進口，同時要求高市撤回言論。

中國人民解放軍剛結束在台灣周邊歷來最大規模的演習。在為期2天的實彈演習中，中國軍艦與飛機模擬封鎖台灣主島，並發射數十枚火箭彈落入台灣北部與東部海域。

北京聲稱，軍演是「對『台獨』分裂勢力與外部勢力干涉的嚴正警告」。李在明本月初在記者會上表示，他可以發揮日中之間的調解作用，並稱「選邊站只會加劇衝突」。

據南韓聯合通訊社（Yonhap）報導，多名企業高層將隨同李在明訪中，包括三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源，以及現代汽車集團會長鄭義宣等。三星與現代發言人對此拒絕置評，其他公司代表則未回應採訪請求。

相較於前任總統尹錫悅優先加強與美日的國防及經濟關係，以應對北韓威脅，李在明則尋求更平衡的方式，在美中競爭加劇的背景下，對選邊站表現出審慎態度。

近年來，韓中經濟聯繫有所減弱，南韓企業在中國面臨更激烈的競爭，且仍受到過去美國在韓部署「終端高空防禦系統」（THAAD，薩德）引發的爭端餘波影響。近期，北京對韓華海洋（Hanwha Ocean）在美國的投資計畫實施制裁，但後來暫緩。

北韓議題預計也將列入議程。北韓領袖金正恩去年曾前往中國出席閱兵式，且正推動深化與俄羅斯的軍事聯繫。

