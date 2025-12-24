六四抗命將軍鐵證曝光！受審影片流出 徐勤先：不想當歷史罪人

網路上近期流出一段極罕見的庭訊影片，證實時任中共解放軍第38集團軍軍長徐勤先（圖中坐者），因在1989年六四事件前夕拒絕執行戒嚴令鎮壓學生，而遭受軍法審判。（翻攝自YouTube）

1989年六四天安門事件中，中共解放軍第38集團軍少將軍長徐勤先，因拒絕率部進京鎮壓學生而遭到整肅。這段往事過去多流於口耳相傳的「傳說」，但近期網路上流出一段長達6小時的極罕見影片，完整記錄了徐勤先隔年遭受軍事法庭審判的過程。影片中，徐勤先親口證實他拒絕執行戒嚴令，並直言自己「不想成為歷史的罪人」。

據英國《衛報》24日報導，這段外流的影片為外界提供了一個極為罕見的視角，得以一窺中共現代史上最動盪時刻的軍方高層內部角力。徐勤先當時指揮的第38集團軍是駐紮在北京郊區的王牌部隊，其抗命行為一直是天安門歷史中的關鍵謎團。現流亡美國的學運領袖周鋒鎖表示，這段影片「證實了關於徐勤先的傳說」，也是外界首度能以清晰的第一人稱視角檢視這段歷史。

主張政治解決 質疑軍委命令合法性

影片顯示，操著粗獷直率口音的徐勤先在法庭上解釋，學運爆發時他因腎結石住院治療。然而，他在5月18日接獲命令，要求率領麾下1.5萬名部隊進駐北京執行戒嚴。徐勤先在庭上陳述：「我說我對這件事有不同意見。我說這是一起群眾性的政治事件，主要應該透過政治手段來解決。」

除了主張政治解決，徐勤先的證詞更觸及了中共體制的敏感神經。天安門專家指出，徐勤先當時質疑中共中央軍委是否有權直接下達戒嚴令，他認為如此重大的決定，理應經過中國立法機關「全國人民代表大會」的討論與授權。徐勤先最終拒絕執行命令，並告知上級，若戒嚴失敗，下令的指揮官「可能會成為歷史的罪人」。

寧坐牢不開槍 史學家認證影片真實

這段影片的具體來源不明，上個月首次出現在網路上，僅單一YouTube頻道的觀看次數就超過120萬次。參與過六四抗爭的歷史學家吳仁華是首批轉發此影片的人士之一，他表示影片提供者要求保密身分。吳仁華認為，這是他研究六四30年來「最重要的一份資料」，且影片中的許多細節與其獨立研究相符，因此確信影片為真。

報導指出，徐勤先最終被開除黨籍並判刑5年。他出獄後被禁止返回北京，在河北石家莊度過餘生，直到2021年去世，享壽85歲。 專長研究中共精英政治的美利堅大學（American University）國際服務學院教授唐志學（Joseph Torigian）分析，影片顯示徐勤先在「效忠黨的軍人」與「良知」之間掙扎，他擔憂大規模衝突與流血，這反映了中共體制內高層人物在政治模糊環境下的生存困境。自天安門大屠殺後，中共更加緊對軍隊的控制，確保「黨指揮槍」的絕對權威。

