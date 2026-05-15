川普：習近平承諾不提供伊朗軍事裝備 願助荷姆茲海峽開放

川習會14日登場。（美聯社）

美國總統川普正訪問中國，昨日並與中國國家主席習近平舉行峰會。針對伊朗議題，川普稱中國國家主席習近平提議，由中國協助確保通過荷姆茲海峽的航行，並承諾中國不會向伊朗提供軍事裝備。不過對此說法中國並未做出回應。

據外媒報導，針對伊朗議題，白宮方面稱，川普與習近平於週四舉行了「良好」的會晤，雙方一致認為荷姆茲海峽「必須保持開放，以保障能源自由流動」。白宮也指出，習近平也明確表示，中國反對荷姆茲海峽軍事化，反對任何對其使用收取通行費的做法。

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川普週四在接受福斯新聞（Fox News）採訪時指出，習近平表示不會向伊朗提供軍事裝備，川普並稱「他（習）非常堅定地這麼說。」「他希望能看到荷莫茲海峽開放，因為北京從該地區大量購買石油」。川普也稱習表示「如果我能提供任何幫助，我都願意」。

針對雙方是否討論到中國對伊朗的支持，川普則稱：「你說『支持』，他們又沒跟我們打仗什麼的。他說不會提供軍事裝備。這可是個大新聞」。

目前中國當局尚未對川普的說法作出回應，由中國外交部發布的川習會談紀錄，也未提及伊朗或荷姆茲海峽。

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