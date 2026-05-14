促中國施壓伊朗停戰 川普還沒用殺手鐧

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）14日參觀天壇。（法新社）

美國總統川普這次訪問中國行前，外界預期美國將尋求身為伊朗重要盟友的中國，協助解決伊朗戰爭，美國國務卿魯比歐也在隨同前往中國途中，表達華府希望北京在促使伊朗停止目前在荷姆茲海峽所作所為上，發揮更積極作用。不過，路透分析認為，北京另有利益考量，美國的盤算未必會如願。

路透13日報導，根據兩名簡報川習會規劃的消息人士透露，川普幕僚認為，中國是伊朗石油最大買家，也是少數能說服德黑蘭決策者敲定與華府協議的國家之一，華府希望說服北京，現在結束戰爭符合中國利益。然而，中國國家主席習近平或許會同意，在敦促伊朗領導階層回到談判桌上「推一把」，但是不太可能願意切斷對這個北京在中東最重要夥伴的經濟支持，或者停止供應伊朗軍方所需的軍民兩用物資。

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制裁與伊朗貿易中國大型銀行

分析指出，川普雖握有施壓中國的工具，包括威脅制裁中國大型銀行，但是，動用這些手段，美國可能也要付出高到難以承受的代價。中國也另有其他利益要權衡。北京一方面希望荷姆茲海峽恢復開放，這條水道也攸關中國的石油進口；但是另一方面，伊朗是中國在此重要區域的戰略盟友、抗衡美國的力量，這場戰爭雖令中國經濟承受痛苦，卻也分散美國在外交和軍事上，對印太的注意力。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級研究員李文（Henrietta Levin）指出，川普去年在關稅戰上退一步、伊朗戰爭正分散美國在中國「後院」的軍事力量，這些都讓習近平以「高漲的自信」姿態面對川普這次訪問。

川普可對中國施壓的選項有限，包括制裁、關稅，和其他一些可能性較低的手段。美方近日已對部分協助伊朗規避制裁的中國實體祭出制裁，但是專家指出，這些行動並未大幅改變相關貿易流動。風險顧問公司Obsidian Risk Advisors常務負責人艾瑞克森（Brett Erickson）說，這是因為華府未動用幾個關鍵籌碼，包括將矛頭鎖定協助與伊朗貿易的中國銀行，美國財政部「就是不願意對真正重要的中國銀行採取任何行動」。

川普憂中國用稀土反制

華府不願出手制裁中國銀行業，反映出不確定可能會招來什麼報復行動。美國智庫「外交關係協會」（CFR）地緣經濟中心主任費希曼（Edward Fishman）指出，即便制裁中國小型、中型銀行，都可能引發螺旋式升高的報復循環，使雙方重燃代價高昂的貿易戰及3位數關稅，鑑於通膨的衝擊，這將為川普帶來政治傷害。

美國若制裁中國大型國有銀行，也可能引發北京動用其最大籌碼：關鍵礦產。中國幾乎壟斷全球稀土精煉和加工，去年貿易戰期間，曾威脅限制稀土之供應，令西方官員警戒，也促使美中達成脆弱的貿易休兵。

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