為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    罕赴聯合國大會演說 北韓副外長矢言「絕不放棄核武」

    2025/09/30 11:29 即時新聞／綜合報導
    北韓外交部副部長金善敬29日在聯合國大會第80屆會議一般性辯論上發表演說。（美聯社）

    北韓外交部副部長金善敬29日在聯合國大會第80屆會議一般性辯論上發表演說。（美聯社）

    北韓外交部副部長金善敬29日在聯合國大會（General Assembly）第80屆會議一般性辯論上發表演說。他強調，北韓絕不會放棄核武，且在任何情況下都不會改變該立場。

    《韓聯社》報導，金善敬表示，要求北韓實現無核化，就等於讓北韓放棄主權和生存權，並違反北韓《憲法》。

    金善敬抨擊，美國近期和盟國實施核戰爭演習，導致半島緊張局勢大幅升級。他主張，「為應對美國及其盟友日益加劇的侵略威脅，北韓相應提高了戰爭威懾力，徹底遏制敵國發起挑釁的企圖，確保半島地區力量實現平衡。」

    金善敬聲稱，自主、和平、友好是北韓堅定不移貫徹的對外政策理念。他說，「一如往常，北韓今後也將反對侵略、干預、統治和被統治，打破民族、思想和制度的束縛，與所有追求自主和正義的國家展開合作。」

    《韓聯社》分析，金善敬雖未直接提及重啟朝美對話的可能性，但仍為此留下餘地。

    這是北韓高級官員自2018年以後、時隔7年在聯大發表演說。北韓曾分別於2014年至2015年、2016年至2018年派遣時任外交部長李洙庸和李勇浩出席聯大，但在2019年朝美領導人河內談判破裂後，北韓不再派遣高級代表團與會，僅由北韓常駐聯合國代表金星與會並發言。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播