罕赴聯合國大會演說 北韓副外長矢言「絕不放棄核武」

北韓外交部副部長金善敬29日在聯合國大會第80屆會議一般性辯論上發表演說。（美聯社）

北韓外交部副部長金善敬29日在聯合國大會（General Assembly）第80屆會議一般性辯論上發表演說。他強調，北韓絕不會放棄核武，且在任何情況下都不會改變該立場。

《韓聯社》報導，金善敬表示，要求北韓實現無核化，就等於讓北韓放棄主權和生存權，並違反北韓《憲法》。

請繼續往下閱讀...

金善敬抨擊，美國近期和盟國實施核戰爭演習，導致半島緊張局勢大幅升級。他主張，「為應對美國及其盟友日益加劇的侵略威脅，北韓相應提高了戰爭威懾力，徹底遏制敵國發起挑釁的企圖，確保半島地區力量實現平衡。」

金善敬聲稱，自主、和平、友好是北韓堅定不移貫徹的對外政策理念。他說，「一如往常，北韓今後也將反對侵略、干預、統治和被統治，打破民族、思想和制度的束縛，與所有追求自主和正義的國家展開合作。」

《韓聯社》分析，金善敬雖未直接提及重啟朝美對話的可能性，但仍為此留下餘地。

這是北韓高級官員自2018年以後、時隔7年在聯大發表演說。北韓曾分別於2014年至2015年、2016年至2018年派遣時任外交部長李洙庸和李勇浩出席聯大，但在2019年朝美領導人河內談判破裂後，北韓不再派遣高級代表團與會，僅由北韓常駐聯合國代表金星與會並發言。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法