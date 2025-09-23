為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    敘利亞58年來首位總統出席聯大　籲美解除制裁法源

    2025/09/23 03:30

    〔中央社〕敘利亞總統夏拉今天在紐約出席聯合國大會時，再次呼籲華府正式解除根據2019年「凱撒法」（Caesar Act）對敘國實施的制裁。這是近60年來首次有敘利亞領導人出席聯合國大會。

    路透社報導，夏拉（Ahmed al-Sharaa）曾是蓋達組織（Qaeda leader）一個分支的領袖，他在去年底率領盤據敘國西北部的沙姆解放組織（HTS）推翻原敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的政權。

    美國總統川普今年5月在沙烏地首都利雅德會晤夏拉，並下令解除大部分對敘利亞的制裁，然而相關制裁授權依據－2019年凱撒敘利亞平民保護法（Caesar Syria Civil Protection Act of 2019）仍然是美國的法律。

    夏拉在聯合國大會場邊的一場峰會表示，這些本是針對前敘利亞政權所施加的制裁已不再合理，敘利亞人也越來越覺得這些是直接針對他們的措施。

    他說：「我們肩負重建經濟的重大任務。敘利亞有一支多元的勞動力。他們與生俱來熱愛工作，所以不用擔心，只要解除制裁，你們就會看到成果。」

    夏拉是1967年以來第一位參加聯合國大會的敘利亞總統，他預計將於23日開幕的第80屆聯合國大會上發表首次演說。

    美國國會議員正就是否廢除「凱撒法」辯論，這項法案曾在阿塞德統治期間對敘利亞施加廣泛制裁。國會內共和、民主兩黨都有議員希望將廢除凱撒法納入預計12月底通過的「國防授權法」（NDAA）修正案裡。

    路透社披露，華府同時也在這週聯合國大會期間向敘利亞施壓，要求他們與以色列達成安全協議。基於領土爭端、軍事衝突以及深層的政治互不信任，以色列與敘利亞依然處於法律上的戰爭狀態。

    大馬士革希望確保以色列停止空襲，並撤回已推進至敘利亞南部的以軍。

    夏拉表示，相關談判已進入「進展階段」，他希望結果能既維護敘利亞主權，又能顧及以色列對安全的關切。（編譯：陳亦偉）1140923

