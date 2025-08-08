鐵了心！以色列總理：將全面控制加薩 徹底剷除哈瑪斯

以色列總理納坦雅胡表示，為了徹底摧毀「哈瑪斯」，以色列打算全面控制加薩走廊，並最終將當地的行政管理權，交給友好的阿拉伯勢力。（路透）

2025/08/08 06:26

〔國際新聞中心／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）7日表示，為了徹底摧毀巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」，以色列打算全面控制加薩走廊，並最終將當地的行政管理權，交給對以色列友好的阿拉伯勢力。

以色列安全內閣7日就擴大這場已持續22個月的軍事行動進行討論，納坦雅胡在會前接受福斯新聞（Fox News）訪問。被問到是否計畫全面控制加薩時，納坦雅胡表示，「我們的確有此打算，目的是確保我們的安全，剷除當地的哈瑪斯勢力，讓當地人民真正獲得自由。」但他強調，這項決策仍需安全內閣正式批准。

請繼續往下閱讀...

納坦雅胡表示，以色列無意長期占領加薩，「我們想要建立一個安全緩衝區」，然後將加薩移交給那些能夠妥善治理、對以色列不構成威脅，並能給予加薩人民良好生活的阿拉伯勢力。

以色列媒體報導，安全內閣會議自7日傍晚開始，預計將持續至深夜。1名以色列官員稍早透露，安全內閣將進行長時間討論，並可能批准1項擴大軍事行動的計畫，以奪取目前尚未完全掌控的加薩地區。

由於停火談判上月宣告破裂，納坦雅胡本週與顧問多次會面，試圖尋求「進一步實現以色列在加薩的戰略目標」。以色列目前已控制加薩約75％地區，若再擴大軍事行動，恐將進一步加劇其在國際上的孤立處境。以色列的西方盟國紛紛呼籲結束戰爭、允許更多人道援助進入加薩。

以色列的空襲與地面攻擊，已造成加薩地區超過6萬1000人喪生，絕大多數人口被迫遷徙，陷入糧食短缺的嚴重危機。在以色列國內，遭哈瑪斯挾持人質的家屬7日也發動大規模抗議活動，擔心軍事升級將導致親人陷入更危險的境遇。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法