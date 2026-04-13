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    不停火了？下令封鎖荷姆茲海峽後 川普擬恢復對伊朗有限軍事打擊

    2026/04/13 07:46 即時新聞／綜合報導
    美國官員與知情人士透露，川普及其顧問正在考慮恢復對伊朗的有限軍事打擊，並繼續封鎖海峽。（路透）

    美國官員與知情人士透露，川普及其顧問正在考慮恢復對伊朗的有限軍事打擊，並繼續封鎖海峽。（路透）

    美國與伊朗在巴基斯坦展開談判，不過雙方並未達成共識，為中東停火增添變數，美國總統川普12日下令封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），引發全球關注。而美國官員與知情人士透露，川普總統及其顧問正在考慮恢復對伊朗的有限軍事打擊，並繼續封鎖海峽。

    根據美國《華爾街日報》報導，美方官員表示，恢復有限度的軍事打擊是川普12日考慮的選項之一，當時距離巴基斯坦談判破裂僅數小時。雖然川普也有可能恢復全面轟炸，但官員表示，考慮到此舉可能進一步破壞區域穩定，以及川普本人厭惡曠日持久的軍事衝突，全面轟炸的可能性較小。此外，川普還可以尋求暫時封鎖，同時向盟友施壓，要求他們未來承擔長期護送船隻通過海峽的責任。

    在美伊巴基斯坦會談破裂後，川普12日大部分時間都待在佛州邁阿密郊區，在此期間他接受《福斯新聞》訪問、打高爾夫球並與顧問談話。幕僚們表示，儘管川普承諾將繼續封鎖伊朗，並再次威脅要打擊伊朗的基礎設施，但他仍然對外交解決方案持開放態度。

    白宮方面對此表示，總統已經下令封鎖荷姆茲海峽，結束伊朗的勒索行為，並且明智地保留了所有其他選項，任何和媒體聲稱他們知道川普總統下一步的人，都是純屬臆測。

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