匈牙利總理奧班敗選！親歐45歲新星大勝 狂掃逾2/3國會席次

匈牙利總理奧班（左）12日在國會選舉中敗給政壇新秀馬格雅（右），失去掌控長達16年的權力。（路透合成圖）

同時獲得美國總統川普、克里姆林宮支持的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）12日在國會選舉中敗給政壇新秀馬格雅（Peter Magyar），失去已經掌控長達16年的權力。路透分析，奧班時代結束將重塑匈牙利在歐洲的地位。

法新社報導，根據官方選舉結果，在近67%選票完成計票時，馬格雅所屬中間偏右派尊重與自由黨（TISZA）已經取得137席，超過199席國會的2/3席次，領先奧班所屬民族主義派政黨青年民主黨（Fidesz-MPP）。

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奧班於計票仍在進行的同時宣布：「雖然選舉結果尚未最終確定，但已經明朗而且可以理解。對我們而言，這雖然痛苦，卻也明確。」他補充，儘管未獲得治理國家的「責任和機會」，但已經向尊重與自由黨致賀。

路透報導，奧班削弱國內獨立媒體和民主權利，長期鞏固權力，建立「非自由民主體制」（illiberal democracy），並長期獲得歐洲極右派和川普「讓美國再次偉大」（MAGA）運動追捧。

不過近3年來，匈牙利面臨經濟停滯、生活成本飆升，加上與政府關係密切的寡頭財富激增，引發選民不滿。與此同時，奧班政府涉嫌與莫斯科勾結，更讓選情雪上加霜。政壇新秀馬格雅成功掌握民眾不滿情緒，選前即帶領尊重與自由黨在多數民調中大幅領先。

路透報導，對於這個擁有960萬人口的中歐國家，以及對整個歐洲大陸而言，這場選舉都具有非凡意義。

倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）歐洲、俄羅斯和歐亞計畫主任羅思（Gregoire Roos）指出：「莫斯科視匈牙利為歐盟內部極具價值的麻煩製造者，維持能源合作……相較其他歐盟國家，（匈牙利）在對烏克蘭態度上採取最強硬立場。美國則視匈牙利為主權主義政治的實驗場。」

奧班政府長期批評歐盟對莫斯科制裁，並高度依賴俄羅斯石油和天然氣。62歲的奧班曾以1條輸油管因戰爭受損為由，擋下去年12月歐盟通過的對烏克蘭貸款。

奧班主張要從內部改革歐盟，而非退出。他將這場選戰定調為「戰爭或和平」的嚴峻抉擇，指責對手會把匈牙利拖進烏克蘭戰爭之中。

路透指出，尊重與自由黨主席、現年45歲的馬格雅路線則與奧班截然不同。馬格雅承諾打擊貪腐、解凍高達數十億歐元的歐盟資金，並且對最富人課稅，同時改革匈牙利搖搖欲墜的健保制度。

他選前對路透表示，這場選舉關乎匈牙利能否穩固作為歐洲國家的地位，關乎是否重振經濟，或是進一步滑向威權陣營。

馬格雅說：「這是最後機會……阻止我們國家成為俄羅斯的傀儡國……不要讓青年民主黨（Fidesz-MPP）帶領匈牙利退出歐盟。」

62歲的奧班1998年首度出任總理，2002年敗選下台，2010年再度上任，持續執政至今。

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