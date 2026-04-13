鄭習會「大禮包」藏4大警訊！經濟脅迫公開化、「一國兩制」走向實體化

中共台辦在「鄭習會」後宣布10項所謂「惠台措施」。（美聯社）

中共台辦在「鄭習會」後宣布10項所謂「惠台措施」，不過，熟稔兩岸事務的知情官員拆解這份「大禮包」發現，多數內容為中方片面中斷又開放、或冷飯熱炒的「回鍋菜」，猶如「同一個水果籃來來回回送了100次」，背後更隱藏四大警訊，尤其中共首度明文將「九二共識、反台獨」寫入生效條件，形同將對台經濟脅迫「公開制度化」。

知情官員指出，首先，四大警訊中最具威脅性的破口在於「經濟脅迫公開制度化」，第1條與第5條首度明文規定，將「九二共識、反台獨」作為措施的生效前提，等於把經濟紅利的生效條件與政治表態死死綁定，形同將經濟脅迫公開制度化。

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其次，針對第1、2條的「建立國共常態化溝通與青年交流機制」，官員分析，這實質是為了繞過台灣政府，建立專屬的「黨對黨」直通管道，特別是中方預計每年邀請20個青年團組，明顯是為中長期統戰滲透量身設計。

第三、「金馬切割工程」從統戰論述走向實體化，官員點出，第3、4條推動金馬「通水通電通氣通橋」及共用機場等，絕非單純便民，而是「一國兩制示範區」的深化，搭配第10條僅開放「赴台本島」、刻意不提金馬的層次設計，明顯是在操作「金馬是融合示範區、本島僅為試點恢復」的分化策略。

第四、ECFA自我矛盾擴大化，第5、6、7條提及3項農漁產品與食品輸陸「便利」，直接觸及ECFA早收清單或中方2021至2022自己中止的項目；北京2024年1月、5月兩波主動中止ECFA又宣布「便利」這些項目，恰好自證當初的終止是政治操作，而非貿易調查結論。

知情官員總結說，北京「給了什麼」並不重要，重要的是，這些「給的東西」本來就是北京自己收回去的」；當中唯一有新意的是第10條「恢復上海福建居民赴台本島自由行」，仍須透過中方歷來拒絕的「小兩會」協商，等於是北京自己設下協商障礙不讓它落地。

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