陳佩琪自爆匯款244萬給兒子 張育萌：每日一文給柯補刀

張育萌指出，陳佩琪不但親口證實自己匯款244萬給兒子，又戳破柯文哲「不知道京華城容積率」的謊話，如同給柯文哲「補刀」。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城等案，一審重判17年，完整判決書於10日公開，認定「木可小物」是政治獻金。柯文哲妻子陳佩琪昨日（12日）在臉書再度發文談及此案，台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，陳佩琪不但親口證實自己匯款244萬給兒子，又戳破柯文哲「不知道京華城容積率」的謊話，如同給柯文哲「補刀」。

張育萌表示，陳佩琪發文說柯文哲「全程沒介入、沒處理京華城案」，她親自問柯，柯很確定是在「2023年的5月」，才知道都委會通過京華城容積率840％。張無奈地說：「拜託陳佩琪如果要說謊，也要跟柯文哲對好口供。」強調柯文哲是2024年9月被搜索後首次無保請回，才在北檢門口對媒體說「今年3、4月媒體開始鬧這個事以後，才第一次知道這個案子容積率是840%」，等同於柯文哲的版本是選完總統的2024年3、4月才首次知道，現在陳佩琪貼文中「柯知情的時間」被提早了快1年，請問哪個說法才是對的。

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張育萌指出，陳佩琪12日也說她匯款給兒子，是因為柯文哲在第一銀行開了唯一一家網銀，設定小孩和老婆之間互轉的約定帳戶。所以2024年初，陳佩琪才會「照往例」轉了244萬給小孩，陳還怒轟「判決書都拿這個說我貪污侵佔『木可』的政治獻金？」、「你們認為所有明星、名人拿肖像權的授權金都是違法的。」

張育萌無奈地說：「如果我是柯文哲，我真的會跪求陳佩琪不要再發文，明星藝人當然可以收肖像授權金。但明星藝人會開競選總部嗎？陳佩琪只敢用後半段騙小草，卻絕口不敢提的關鍵就是柯文哲的『肖像授權金』在進到木可公司之前，是在柯文哲競選總部的帳戶。」

張育萌分析金流，指出柯文哲募政治獻金後，競總再用「肖像授權金」名義匯1500 萬到木可公司 ，接著木可再匯450萬到柯文哲個人帳戶，最後柯文哲帳戶再轉244萬到兒子阿堯帳戶。而且木可公司就是柯文哲實際掌握，判決書詳細論證，木可公司的董事長是李文娟，但實際負責人是李文宗，就這麼剛好，柯文哲同時叫李文宗來當競總財務長，又找李文娟擔任支出帳務審核人員。柯文哲宣布選總統當天，就叫李文宗讓「木可公司」跟「競總」簽「授權委託作業管理合約書」。張指出，此後木可公司取得「柯文哲的肖像行使權」，再轉授給競總，正式完成「競總付錢給柯文哲自己」的完美煉金術。

張育萌質問陳佩琪：「我再問一次，哪個明星會自己成立競總？哪個藝人會募政治獻金，再匯到自己口袋？陳佩琪這樣搞懂了嗎？」張也坦言，陳佩琪這樣每日一文，他看了都替柯文哲捏一把冷汗，因為起訴書和判決書上都沒寫，現在陳佩琪等於親口證稱「那筆從柯文哲戶頭匯給阿堯的244萬，是她親手匯款，不是柯文哲」。

張育萌認為：「要嘛，陳佩琪是完全不知情，看到老公帳戶突然多了450萬也不過問，默默匯款給兒子，這套說法跟阿北的抗辯一樣，就標準的『車手抗辯』。要嘛，陳佩琪通通知情，還親手把錢轉進阿堯戶頭，那她就是跟柯文哲共同侵占政治獻金的共犯。阿北和陳佩琪的終極二選一，下好離手。」

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