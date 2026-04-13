荷姆茲封鎖不是全攔！ 美軍公布航行規則

荷姆茲海峽航道上的油輪與貨船。該水域為全球重要能源運輸通道，近期通行安排持續受到關注。（路透資料照）

美軍已公布對伊朗港口封鎖的具體執行方式與範圍。根據最新聲明，封鎖將於數小時內啟動，適用於所有進出伊朗港口的船舶，但僅經過荷姆茲海峽、未進入伊朗港口的航線仍可通行。

根據法新社報導，美國中央司令部（CENTCOM）表示，封鎖措施自美東時間4月13日（週一）上午10點起（台灣時間4/13晚上10時）起，將適用於所有進出伊朗港口及沿海地區的船隻，包括波斯灣與阿曼灣範圍內的相關港口。聲明指出，這項措施將在指定時間開始實施，並強調對各國船舶一體適用。

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封鎖範圍鎖定港口 過境航線仍維持通行

此次措施的執行方式顯示，封鎖重點在於限制與伊朗港口直接往來的航運活動，而非全面中斷荷姆茲海峽交通。美軍指出，往返非伊朗港口的船隻仍可維持既有航行路徑，相關安排將透過航行通知持續更新。

在封鎖措施公布前，美軍已派遣軍艦進入海峽水域執行掃雷任務，目標為維持主要航道的通行條件。相關行動被視為配合封鎖政策的前置作業之一，實際運作方式仍在持續調整中。

這項封鎖措施是在美伊於巴基斯坦進行的談判未能達成共識後公布。雙方先前同意暫時停火至本月下旬，但在核子計畫與航道管理等議題上仍存在明顯分歧。伊朗方面則表示，不會接受外部壓力改變既有立場。

法新社指出，荷姆茲海峽為全球重要能源運輸通道之一，相關航行安排的變動，已引發市場對航運與能源價格走勢的關注。

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