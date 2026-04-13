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    首頁 > 政治

    寵物用人藥新制暫緩 韓國瑜：生命不該在制度未完善前被迫承擔風險

    2026/04/13 09:26 記者林欣漢／台北報導
    立法院長韓國瑜。（資料照）

    立法院長韓國瑜。（資料照）

    獸醫師因缺藥，需採購人類用藥品用在寵物身上，但引發藥品管制問題，兩年前防檢署新增「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」（下稱新制），原定今年七月上路，但相關配套尚未完善，決議暫緩。立法院長韓國瑜今日表示，暫緩意味著問題仍待解決，制度如何在用藥管理與臨床需求之間取得平衡，仍需要更明確且可行的調整方向。寵物的生命，不該在制度尚未完善之前，被迫承擔風險。

    韓國瑜指出，在朝野氣氛緊繃、政治對抗持續升溫的當下，政治攻防或許佔據了媒體焦點，但在喧囂之外，那些與民生息息相關的法規制度，才是我們真正不能停下的腳步。我們今天能使用的許多藥物與疫苗，背後都建立在動物實驗的基礎上。也因此，當動物本身需要被醫療照護時，我們在意的，其實很單純，「牠們能不能在需要的時候，被即時救治」。

    韓國瑜表示，原定於7月1日上路的新制，因配套措施不足、採購流程繁瑣，引發獸醫界、飼主與動保團體的廣泛疑慮。新制要求，人用藥品需先登錄為「動保藥品」，藥商才能供應給獸醫院。若未完成登錄，獸醫師便無法在診所預先備藥。原先在品項清單裡面的701項，有超過八成藥品仍未登錄，在現行條件下，短時間全面到位的難度相當高，恐造成用藥的空窗期。

    韓國瑜認為，這樣的制度設計，確實可能在臨床現場與實際需求之間產生落差，當動物需要即時用藥時，獸醫師卻無法即刻取得，飼主甚至需自行外出購藥再折返診所，無形中壓縮了寶貴的救治時間。在各界持續反映下，相關單位已宣布暫緩實施，並承諾重新檢討配套措施。但暫緩意味著問題仍待解決，制度如何在用藥管理與臨床需求之間取得平衡，仍需要更明確且可行的調整方向。

    韓國瑜說，醫療現場講求的是即時性與可近性，而不只是制度上的完整性。若制度設計無法回應臨床現實，即使立意良善，也可能在實務上產生新的風險。我們今天能安心使用的藥物與疫苗，多半建立在動物實驗的基礎上。正因如此，當動物成為需要被醫療照護的一方時，更應確保制度不會反過來限制其獲得即時治療的機會。寵物的生命，不該在制度尚未完善之前，被迫承擔風險。

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