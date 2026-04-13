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    68年來最大！ 「辛樂克」驚人雲圖曝 專家：新制最強的4月颱

    2026/04/13 09:45 即時新聞／綜合報導
    強颱「辛樂克」眼牆紮實，颱風眼清晰可見，雲系相當廣泛。（圖擷自吳聖宇臉書）

    強颱「辛樂克」眼牆紮實，颱風眼清晰可見，雲系相當廣泛。（圖擷自吳聖宇臉書）

    強烈颱風「辛樂克」威力強大，中心最大風速高達每秒60公尺，成為自1991年氣象署使用10分鐘平均風速評定颱風強度以來最強的4月颱，雲圖可以看到「辛樂克」眼牆紮實，颱風眼清晰可見，雲系相當廣泛。

    根據中央氣象署今（13日）早8時的觀測資料顯示，強烈颱風「辛樂克」強度驚人，中心氣壓895百帕，近中心最大風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，七級風平均暴風半徑350公里、十級風平均暴風半徑180公里。

    天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，「辛樂克」中心最大風速達每秒60公尺，為1991年氣象署使用10分鐘平均風速評定颱風強度以來最強的4月颱，同時七級風半徑350公里，也是1958年以來半徑最大的4月颱。

    吳聖宇指出，「辛樂克」結構型態完美，衛星掃瞄可分析出清楚的眼牆、主次雨帶等特徵，是今年風王候選人，所幸對東亞陸地不會有直接影響；目前即將進入眼牆置換的階段，預期未來36-48小時內環境條件都還很好，可以持續觀察它的變化。

    今年風王候選人「辛樂克」預估將在遠洋北轉，對東亞陸地不會有直接影響。（圖擷自中央氣象署）

    今年風王候選人「辛樂克」預估將在遠洋北轉，對東亞陸地不會有直接影響。（圖擷自中央氣象署）

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