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    首頁 > 政治

    白沙屯媽祖起駕 李四川跨夜參香感念媽祖護佑

    2026/04/13 08:46 記者翁聿煌／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川（右二）與台北市長蔣萬安（右一）沿途向參香民眾問候，許多民眾熱情握手及自拍留念。（圖由李四川競總提供）

    國民黨新北市長參選人李四川（右二）與台北市長蔣萬安（右一）沿途向參香民眾問候，許多民眾熱情握手及自拍留念。（圖由李四川競總提供）

    苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香12日深夜起駕，出身討海家庭、自小拜媽祖的國民黨新北市長參選人李四川，昨晚前往拱天宮向媽祖參香，許多來自新北的鄉親看到李四川到來，紛紛熱情上前合影，李四川也與在場信眾一起恭候媽祖聖駕出發，直到13日凌晨才北上返家，李四川表示，媽祖信仰是他從小到大的重要心靈支柱，祈願媽祖護祐全國風調雨順，新北市民安居樂業。

    李四川即便昨日行程滿檔，傍晚仍前往苗栗參與白沙屯拱天宮媽祖進香起駕，李四川並與台北市長蔣萬安一同沿路向參香信眾問好，受到熱情信眾夾道歡迎，更有許多來自新北市各區的鄉親，看到李四川到來相當驚喜，除了合影及要求簽名，更高喊「李四川凍蒜！」

    李四川表示，自己出身屏東縣小琉球的討海家庭，從小全家便虔誠拜媽祖，祈求媽祖護祐平安。看到來自全國各地的鄉親齊聚白沙屯拱天宮，其中有非常多的新北市鄉親，非常的溫馨與溫暖，他也向媽祖祈願，護祐全國風調雨順，新北市民安居樂業，未來當選後，定會盡己所能，為新北市全力奉獻、為市民謀福祉。

    躬逢盛會的李四川，昨日晚間抵達拱天宮參香後，便與鄉親們一起在大殿誠心恭候媽祖聖駕出發，過程中李四川更忍不住數次拿出手機拍照，與在場許多信眾、鄉親一樣，用恭敬、喜悅的心情，為白沙屯媽祖進香起駕的神聖時刻，留下珍貴回憶。

    國民黨新北市長參選人李四川（右）赴白沙屯媽祖廟參香，許多民眾熱情握手。（圖由李四川競總提供）

    國民黨新北市長參選人李四川（右）赴白沙屯媽祖廟參香，許多民眾熱情握手。（圖由李四川競總提供）

    國民黨新北市長參選人李四川（後中）與台北市長蔣萬安（左）沿途向參香民眾問候，許多民眾熱情握手及自拍留念。（圖由李四川競總提供）

    國民黨新北市長參選人李四川（後中）與台北市長蔣萬安（左）沿途向參香民眾問候，許多民眾熱情握手及自拍留念。（圖由李四川競總提供）

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