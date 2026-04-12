TVBS大裁員 姚惠珍揭王雪紅施壓新聞獎：一手頒獎一手斷生路

宏達電董事長王雪紅。（資料照）

2023年3月爆出首次裁員的TVBS電視台，近期再爆大規模人力縮編，最新一波裁員名單，還鎖定多位元老級大咖。對此，媒體人姚惠珍表示，2016年她與新新聞合作的專題「王雪紅假公益真投資」入圍當年吳舜文新聞獎跟卓越新聞獎時，王雪紅不但向兩個新聞獎單位施壓，還對她嗆聲。如今TVBS大裁員還專砍老臣，讓她批評，「一手頒獎一手斷記者生路，神也是你鬼也是你？」

姚惠珍在臉書發文表示，TVBS終究是走到了這一步，2016年4月，她與新新聞合作的專題「王雪紅假公益真投資」，揭露宏達電董事長王雪紅的財團法人主愛社福基金坐擁60億元投資公司股票，享有稅賦優惠近10億，6年卻只投入80萬作公益。

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姚惠珍指出，相對於慈善支出極小化，王雪紅所成立的多個慈善基金會，卻任由旗下所持有的投資公司，斥資數十億買下TVBS，將本該投入慈善的善款，成了事業版圖攻城掠地的銀彈，掌控媒體輿論權，王雪紅也搖身ㄧ變，成了TVBS真正掌舵者。

姚惠珍續指，2016年10月她確定入圍當年吳舜文新聞獎跟卓越新聞獎時，王雪紅透過集團高層向兩個新聞獎單位施壓，除了強調要告她跟新新聞外，還嗆聲「如果讓姚惠珍得獎，就是讓新聞界蒙羞」。

當年，吳舜文新聞獎頒獎典禮一開始即氣氛詭譎，新聞獎基金會董事長嚴凱泰未出席、長年擔任新聞獎頒獎典禮主持人的TVBS主持人莊開文臨時推辭主持，改由東森主持人徐俊相臨危授命，甚至連入圍多項新聞獎的TVBS團隊，全員缺席，無一人到場。

姚惠珍說，結果她跟新新聞合作的「王雪紅假公益真投資」，獲得了第三十屆吳舜文新聞獎「專題報導獎」。原來，TVBS團隊奉旨「全員缺席抗議」，王雪紅不僅「施壓」，甚至是直接「關說」兩大新聞獎基金會。

她回憶，在「專題報導獎」部份，她與新新聞合作的「王雪紅假公益真投資」一開始即以4:1票數，贏得評審們青睞；未料，王雪紅得知後，竟要求吳舜文新聞獎基金會必須安排一場會議，讓她們親自向五名評審「說明」她的調查報導偏頗不實。

最荒謬的是，吳舜文新聞獎基金會竟照單全收，安排了這場會議。等到王雪紅一方說明完後，要求五名評審重新投票，最後在3位評審堅定支持她勝出情況下，她以「3:2」一票險勝贏得第三十屆的吳舜文新聞獎。

姚惠珍說明，當時投票給她的3位評審，包括新新聞周刊創辦人周天瑞社長等3位學者，從此未再出任吳舜文新聞獎的評審委員。隔年，嚴凱泰出席第三十一屆新聞獎頒獎典禮，他自爆秘辛說：「去年，有人叫我不要來。」而這也是他最後一次出席吳舜文新聞獎頒獎典禮。

姚惠珍還表示，王雪紅一路告到高院她一路贏，直呼自己是法院認證的「命剋首富」。王雪紅後來還搞了全球華文永續報導獎，「史上第一遭媒體老闆還搞一個新聞獎，如今TVBS大裁員還專砍老臣，一手頒獎一手斷記者生路，神也是你鬼也是你？」

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