台東防焚風！南部高溫上看36度 本週2波鋒面接力報到

今日白天仍然溫暖悶熱，各地高溫約28至33度，東南部地區及南部近山區易有局部36度以上高溫，東南部並有機會發生焚風。（資料照）

中央氣象署指出，今（13）日各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨。白天仍然溫暖悶熱，各地高溫約28至33度，東南部地區及南部近山區易有局部36度以上高溫，東南部並有機會發生焚風，中午前後紫外線偏強，可達過量甚至危險等級，民眾外出請做好防曬並多補充水分，至於各地低溫約22、23度。

空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

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週二（14日）各地大多為晴到多雲，天氣悶熱，午後東北部地區及其他山區有零星短暫陣雨。低溫預測，臺灣各地及澎湖、金門22至24度，馬祖19度；高溫預測，臺灣各地及澎湖28至32度，金門26度，馬祖23度。

週三（15日）微弱鋒面通過，北部及東北部氣溫稍下降；桃園以北、東北部、東部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗地區及東南部地區亦有零星短暫陣雨。

週四（16日）基隆北海岸及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。週五（17日）另一微弱鋒面通過，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 37 25 ~ 34 27 ~ 32 24 ~ 29

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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