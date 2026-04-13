粉紅超跑深夜起駕 46萬香燈腳擠爆白沙屯

粉紅超跑深夜起駕 隨香信眾擠爆白沙屯（記者蔡政珉攝）

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步往雲林縣北港鎮朝天宮進香，媽祖婆於昨（12）日深夜11點55分登轎出發。總統賴清德繼去年參拜、恭迎媽祖婆聖駕出神龕，今年再度出席盛會恭迎媽祖婆出神龕，祈求媽祖婆庇佑台灣風調雨順、國泰民安，進香順利平安。粉紅超跑在信眾「進喔」的呼聲中出廟門開啟進香之旅。

包括總統賴清德、苗栗縣長鍾東錦、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善等等諸多政治人物皆前往參拜。

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白沙屯拱天宮媽祖婆鑾轎於12日深夜11點55分、登鑾轎後出發，帶領超過46萬名香燈腳，展開8天7夜的進香行程。白沙屯媽祖徒步進香因行進路線不固定、全由媽祖鑾轎引領，且媽祖鑾轎頂為粉紅色，加上行進速度快，也被稱為「粉紅超跑」。

今年報名參與進香的信眾高達46.3萬餘人，較去年32.9萬多人增加許多，白沙屯地區從12日上午就湧現人潮，不少信眾利用台鐵、開車或是徒步陸續抵達，大批人潮同時聚集在白沙屯地區，處處人頭攢動，擠爆整個白沙屯地區。

白沙屯媽祖婆徒步進香為國家重要民俗，包括鄰近拱天宮的後龍鎮過港一帶、通霄鎮白沙屯地區滿是人、車，車輛甚至沿途停放至位於通霄鎮南端的通霄市區，等到「粉紅超跑」出發後仍有大批遊覽車和轎車、休旅車都塞在台1線南下車道上，人潮更是沿路緊緊跟著媽祖婆鑾轎，人龍長達數公里，可見龐大人潮。

粉紅超跑深夜起駕 隨香信眾擠爆白沙屯（記者蔡政珉攝）

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